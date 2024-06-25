遊戲股新兵到！樂意七月下旬轉上櫃　連三年EPS破5元

▲樂意傳播董事長梁敏永。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

樂意傳播（7584）將於26日舉辦上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌上櫃。樂意主要營運來自經典IP遊戲代理，擁有高度忠實消費族群，並與遊戲開發廠商維持長期合作關係，近三年每股稅後純益（EPS）穩定保持在5元以上，2024年第一季合併營收為新台幣1.51億元，稅後淨利2,029萬元，EPS為1.40元。

樂意5月合併營收刷新單月新高紀錄，受惠於《失落的方舟：LOST ARK》遊戲於5月30日上市及經典IP遊戲改版，推升5月合併營收至新台幣7,244萬元，不僅月增55.31％，更較去年同期大幅成長50.74％，寫下營運新猷。

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樂意長期以來獲利穩定，主要在於公司以代理營運二推經典遊戲為經營主軸，因此，樂意能以較低成本取得代理權，由於經典遊戲經過時間的考驗，玩家黏著度高，公司能夠降低代理成本及新品上市的高昂推廣行銷費用，加上樂意善於經營網路社群媒體，並舉辦直播、線上、線下等活動，成功地將經典遊戲化為新流量，開創了「老店新開」新風潮，使公司能夠更有效地維持穩定的長期獲利能力。

樂意目前總計擁有高達22款遊戲代理權，另有4款遊戲上市在即，為台灣遊戲公司中同時發行最多電腦線上遊戲的公司。代理的遊戲涵蓋角色扮演、音樂遊戲、策略經營、動作類及射擊類等多種類型。經典電腦線上遊戲包括《新熱血江湖》、《勁舞團》、《彩虹島物語》、《巨商》及《A.V.A》等，而手機遊戲則有《煙硝絮語》、《勁舞團 M》、《十二之天 M》和《新熱血江湖M》等，這些遊戲不僅經過時間考驗，擁有大批忠實玩家，在市場上具有持久的吸引力，且因遊戲類型屬性多元，不僅能創造長期穩定獲利，更能有效分散營收貢獻過於集中和遊戲屬性集中之風險，為公司帶來更高的成長空間。

樂意表示，韓國遊戲大作《失落的方舟：LOST ARK》是一款擁有龐大世界觀、電影級故事劇情及角色成長的 MMORPG。2018年於韓國推出時，其同時上線人數突破 35 萬人，2022 年歐美版上市後，達 Steam 同時上線人數史上第二高紀錄，超過132萬人，公司就海外發行的表現來看，對後續成績抱持樂觀期待。

樂意表示，公司在原有穩健的經營模式下，近年積極開展自製遊戲，於2023年完成首款自製研發國產手機遊戲《煙硝絮語》，並於同年12月成功上市。《煙硝絮語》融合諜報懸疑、咖啡廳經營以及戀愛交流三種元素的乙女向模擬遊戲，推出後短時間內即受到廣大玩家喜愛，更與知名巧克力品牌HERSHEY‘S好時合作推出聯名商品，未來也將以此遊戲為基礎，深度分析台灣市場消費者需求之新技術及服務，以增加遊戲內容的深度及廣度，開發更多模組化特色系統。

樂意擁有超過400萬名高忠誠度的會員，隨著長期穩定的營運，會員的忠誠度也持續提升。公司自行開發的平台「MangoT5」具備多項優勢，不僅可以與原廠多方向進行IP銜接，提供多款遊戲同時營運，建構各種聯運方式，還能透過玩家在遊戲端和網頁端提供的意見，獲取消費行為的反饋。這些反饋數據能即時提供公司進行分析，快速了解所投入的活動是否達到效果，使行銷資源得到有效運用。此外，公司還能得知遊戲活動是否符合玩家期待，進一步達到深耕玩家的目的，鞏固與擴大其忠實消費族群。

樂意深耕台灣，積極拓展日本市場，目前已在日本設立子公司，並推出《彩虹島物語》和《少女綻華》兩款遊戲，已逐步掌握當地的消費行為和特性，未來則規劃將在台灣成功上市的遊戲複製至日本市場，進而開創新的成長動能。