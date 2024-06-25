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NVIDIA正確發音曝光！來自拉丁文　要讓同業「嫉妒」不已

▲▼NVIDIA官方正確發音。（圖／取自NVIDIA）

▲NVIDIA官方正確發音。（圖／取自NVIDIA）

記者高兆麟／綜合報導

NVIDIA上週奪下全球最有價值公司，自AI熱潮興起開始，越來越多人關注這間原本只有電腦玩家關注的公司，最近，到底NVIDIA應該怎麼發音，也成為許多人好奇的議題，根據NVIDIA官方資料，其發音為「en-VID-eeyah」，而不是許多人所說的NUH-vid-eeyah。 

根據外媒財星雜誌報導，這個名字的起源其實還有故事，1993 年，當黃仁勳與朋友 Chris Malachowsky 和 Curtis Priem 共同創辦公司時，他們幾乎決定好了新公司的所有細節，只剩下名稱還沒決定。於是三位聯合創始人坐在Denny's裡討論，當他們繼續創辦公司時，他們暫時將下一個版本的文件命名為NV。

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黃仁勳告訴《財星》，當公司成立時，三人被取一個名字。起初，他們選擇了 NVision，直到他們得知一家衛生紙廠商已經使用了，後來他們仔細找了所有含有「NV」的單字，最後黃仁勳建議使用 Nvidia，即拉丁語單字invidia，意思是「嫉妒」，希望讓對手嫉妒不已。

外媒指出，第一個「Nvidia」是羅馬嫉妒女神英維迪亞（Invidia）。在故事裡，她被描述成心被膽汁染成綠色，她的舌頭滴著毒液，正如羅馬詩人奧維德在《變形記》中描述的那樣，她臉色蒼白，全身憔悴。
 
NVIDIA的LOGO是一隻綠色的螺旋眼睛，也可能從第一代 Invidia 中得到了靈感。她的身材與銳利的目光聯繫在一起，是一種對她所嫉妒的人施以詛咒的「邪惡之眼」。有許多宗教的人們仍然佩戴「邪眼」護身符，或念祈禱文，以抵禦詛咒。 

目前NVIDIA市值如此之高，前景也一片看好，也成功達到他們當初取名的目標，讓同業「忌妒不已」。

關鍵字： NVIDIA

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