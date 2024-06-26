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50歲貨車司機得來速買威力彩　獨中今年5.34億元最大奬

▲▼小年夜新年年假第一天，不少民眾到彩券行試手氣，大樂透春節加碼，刮刮樂買氣增加不少。（圖／記者呂佳賢攝）

▲很多人買彩券希望可以中大獎，示意圖，此非文中所說中頭獎彩券行。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今（2024）年2月26日開獎的威力彩頭獎5.34億元獎落高雄市三民區的大豪發彩券行，台彩總經理謝志宏表示，中獎人是一名50多歲男性的貨車司機，開獎當天騎摩托車找朋友，路上等紅燈時，順手花了300元跟路旁彩券行用電腦選號買了三注威力彩，就幸運中了頭獎，中獎人扣完稅後實領4.26億元，並把尾數2600多萬元全捐了。

謝志宏說，當期威力彩頭獎連九摃，頭獎累計5.34億元也是今年開出的最大獎，他進一步表示，這名幸運兒當天騎摩托車到三民區找朋友，在一個路口等紅燈時，看到大豪發彩券行有一個類似得來速的窗口，由於他原本就有買彩券的習慣，因此利用空檔買了三注彩券。

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當晚開獎後，因為中獎人的朋友都知道他有買彩券的習慣，開獎後有朋友提醒他今晚威力彩頭獎開在三民區，問他是否有兌獎，他立刻利用台彩兌獎App，發現自己竟成了頭獎幸運兒。

中獎人為了妥善保存中獎彩券，找了防水夾鏈袋收藏中獎彩券，再放在皮包；謝志宏說，等到一星期後，再將中獎彩券放床頭櫃旁邊，每晚睡覺前看彩券在不在，等到開獎日後約兩星期， 才打台彩的兌獎專線進行領獎程序。

謝志宏表示，中獎人前來兌獎，扣完稅後實領4.26億元，並表示要把扣完稅的的尾數捐出來做公益。

謝志宏指出，他原本以為中獎人說的尾數是幾萬元，沒想到中獎人所說的尾數是2600多萬元，其中指定50萬元捐給某財團法人，其餘交由中信慈善基金協助行善。
 

關鍵字： 彩券高雄幸運兒頭獎5.34億元

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