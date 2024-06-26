台北國際食品系列展　引領未來食品與永續發展新潮流

▲外貿協會董事長(中)與貴賓在開幕典禮合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2024年台北國際食品系列展於今(26)日至29日在南港展覽一館及二館盛大開幕。本次展會涵蓋「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」與「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，共吸引逾1600家國內外廠商使用近4500個攤位，有22個國家以國家館的形式參展，引領未來食品與永續發展新潮流。

今年的展覽吸引國內知名廠商的熱烈參與，包含福壽實業、安永鮮物、聯華食品、奇美食品、大成長城、百城機械、安口、上銀科技、銓麥、益芳封口機、本源興、卡塔摩納、UNOX、太盛及聯洲國際等國內指標大廠，更有22個國家以國家館的形式展示各國優良的特色商品及多樣化的國際美食，值得注意的是，首次參展的歐洲油品質量評量協會和捷克館，分別帶來高品質巧克力及豐富的穀物，友邦聖露西亞館則有當地風味醬品、花草茶等特色名產，而睽違5年的西班牙館則大力推廣西班牙知名的豬肉製品，藉由台北國際食品系列展的交流平台持續開發並深耕亞太市場。

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今年台北國際食品系列展以「未來食品Food for Future」及「食安永續Food Safety & Sustainability」為主軸，主辦單位外貿協會攜手食品工業發展研究所於展中設置「未來食品區」，展示「低碳食材」、「智慧精準」及「循環永續」等三大主題的創新產品與技術。

人工智慧(AI)應用在食品產業中的展現也是今年的一大亮點，倍福、宜福門電子、安馳科技和直得科技等企業展示自動化、監測技術及微型機械手臂，強化人工智慧的應用，可以有效提高食品供應鏈的透明度，有助落實食品安全的把關，同時維持高品質和高生產力，提升食品產業競爭力。

為推動產業的綠色轉型，本屆首度推出綠色願景獎(Green Vision Award)表彰在ESG實踐中表現突出的廠商，共有9家參展廠商獲得此殊榮並獲頒綠色願景獎標誌，其ESG實踐行動說明已於五月下旬在展覽官網分享。此外，展會使用天毅企業贊助，大豐環保製作的限量提袋，提袋材質燃燒後不會產生有毒氣體，製造過程對環境友善無汙染，落實永續理念的實踐。

展會期間更舉辦多場周邊活動，包括創新趨勢論壇、美食每日和「食話食說-網紅逛展」等。創新趨勢論壇將於6月27日舉行，以「趨勢、科技、新創、競爭」四大主題，與國際食品產官學專家共同探討全球食品產業的創新、永續及科技趨勢。「美食每日」主題活動和「食境導覽」將豐富參觀者對美食品鑒及對產業深入的體驗，感受展覽的無限魅力。

台北國際食品系列展不僅是當前食品產業的現狀縮影，更結合未來趨勢和創新技術，為產業注入新動能，同時也是促進國際間的食品產業交流平台，推動全球食品市場的長期發展。歡迎產業界人士蒞臨參觀，國內業者可線上預先登記，現場憑預先登記確認函及本人名片兩張換證免費入場。6月29日開放一般民眾購票入場，票價為新台幣300元，憑票根可免費參觀所有展覽。