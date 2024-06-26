今年最年輕幸運兒！　台中3寶爸「省珍奶錢」中大樂透1.1億

▲台彩總經理謝志宏。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台彩總經理謝志宏今（26）日分享「今年最年輕億元大獎」幸運故事，一位住在台中市神崗區、年紀不到30歲的年輕男子於今年1月15日獨得大樂透1.16億元，中獎人「很有理財觀念」從18歲開始省下買珍奶、零食的錢，固定每周花250元投注，10多年下來幸運發大財，不過考慮到要養3個小孩和置產，中獎扣稅後捐款200萬做公益。

「每個禮拜珍珠奶茶喝少一點，就夠拿去買彩券啦！」謝志宏轉述中獎人發言，幸運兒自認很多年輕人喜歡的運動彩券「太燒腦，不適合我！」固定買大樂透，這次自選5注，其中1注獨得。

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謝志宏轉述，這名「最年輕」幸運兒大學時打工時薪僅有100多元，但都會省下來買彩券，固定周周花150元買大樂透，心想「這就跟每個禮拜喝珍珠奶茶一樣，但珍珠奶茶喝了就沒了，買彩券不造成負擔，也能順便做公益」，畢業有工作之後小幅加碼，中獎這期則是買250元，總共5注自選，其中一注中頭獎。

年輕男子透露，他平常就是一般上班族，中獎後第一件事是「置產」，要在台中重劃區買透天厝，想讓老婆和3個小孩住得舒服一點，未來也會繼續買彩券。

第113005期大樂透中獎號碼為21、01、03、40、20、36，特別號44；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1億1629萬3465元，由「樂得億彩券行」開出。