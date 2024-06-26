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鄭文隆聲明　台船潛艦後續艦將杜絕任何軍火商掮客

▲台船今日股東會原預計開半小時，因郭璽等提問，開了約一個半小時，公司指出，場內狀況還算平和。（圖／台船提供）

▲台船今日股東會原預計開半小時，因郭璽等提問，開了約一個半小時，公司指出，場內狀況還算平和。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

台船(2208)今日在股東會後發布聲明，指出公司董事長鄭文隆對於潛艦案的後續艦規劃，表明將遵照國家政策，以國家最大利益為依歸，並杜絕任何軍火商掮客蠢蠢欲動，欲從中介入巧取豪奪人民納稅錢，對於前海軍顧問郭璽的抹黑攻擊將正式提告。

台船表示，今日股東常會所列議程均已通過，非常感謝股東大眾踴躍出席並提供建言。今日郭璽在會議前、會場中發放之陳情書所提營運部分，公司發言人周志明副總經理當場已即刻回應澄清，指出鄭文隆第一任96年11月 - 99年12月計3年1個月，台船共賺了107億，並於97年12月順利將台船公司民營化。

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賴杉桂董事長101年7月- 105年6月計四年，非郭璽所言任期8年；賴杉桂任內台船賺12.5億(第一年與第五年任期均半年，損益以50%計)。

鄭董事長第二任105年6月迄今，目前第二任任內累計虧損214.3億元，而同期韓國三大造船廠都有巨額累積虧損，主要是疫情造成缺工與工期延誤，加上原物料大漲(有提供逐年比較表)。另台船近年建造潛艦等原型艦，原型艦都是要貼錢建造，接下來建造後續艦就可享有獲利。

周志明指出，要比台船的績效，應該以建造商船為主的國際大型船廠，而不是只造海軍海巡小型艦艇的國內船廠，資料上顯示，自2015年，韓國三大造船廠的虧損數字很可怕，好幾年虧損都是百億台幣。

國內其他船廠，近年主要是小型國艦(海軍海巡)且為量產業務，或是依原型艦執行結果逐步調高預算的批次國艦業務；台船國艦目前均為複雜大型單一原型艦並非量產，未來量產計畫出來，並依原型艦執行結果調高預算，相比才有意義。

對於遭到矚目的大吊車更新案，台船將遵照董事會決議，朝向由台船公司自建方式規畫執行。針對郭璽近日直播及今日言行所涉及種種人身、人格抹黑攻擊字眼，台船認為顯然已超出言論自由範疇，公司已經蒐證完畢，近期將委由律師正式提告。

關鍵字： 鄭文隆聲明台船潛艦後續艦杜絕軍火商掮客

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