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高鐵特區加持雲林虎尾鎮　美女房仲曝千萬元最搶手

▲▼雲林虎尾房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲雲隨著交通議題發酵，雲林縣虎尾、斗南和斗六三地房市暢旺。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／雲林報導

雲林縣近年來積極推動高科技產業園區，帶動了虎尾、斗南和斗六三地的房市熱潮。其中，擁有高鐵加持的虎尾高鐵特區，還有台大醫院雲林分院二期、虎尾科大高鐵校區、虎尾多功能田徑場都已開工，在地房仲認為未來房市看俏。

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永慶不動產虎尾科大加盟店店長顏巧佳分析：「高鐵雲林車站特定區，擁有大筆土地供給，區域屋齡大多在10年內大樓、華廈新案為主，房價單價已有每坪3字頭成交。」

▲▼高鐵雲林站。（圖／記者賴文萱攝）

▲擁有高鐵加持的虎尾高鐵特區，還有台大醫院雲林分院二期、虎尾科大高鐵校區、虎尾多功能田徑場都已開工，在地房仲認為未來房市看俏。（圖／資料照）

不過虎尾鎮的房市主力則集中在透天產品，以社區型透天厝來說，目前市價行情總價約在1500萬元，地坪約20至25坪，建坪40至50坪；臨路型透天厝則在1700～2000萬元之間，建坪超過60坪。

隨著交通議題發酵，雲林高鐵未來班次也將增加，這些都將促進當地房市增長，顏巧佳表示：「虎尾的房市除了交通與建設議題，包含矽品園區也在興建，受到中科園區帶動，過去虎尾鎮大部分購買的人是六輕工業區就業人口，這幾年轉變成科技業人口。」

▲▼雲林虎尾房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲預售屋的新高價帶動新成屋房價走揚，相比之下，中古屋市場、屋齡10年左右的單價就相對具備吸引力。（圖／業者提供）

另外，虎尾鎮右側的「大成重劃區」近期也開始有建商將動工，大成重劃區到虎尾鎮的舊市區只要不到3分鐘的路程，往虎尾交流道車程也只要6分鐘左右，也因過去該重劃區透天產品為主，目前大樓型產品接棒，也預計會帶動中古房價走揚。

▲▼虎尾房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲虎尾鎮的房市主力集中在透天產品，釋出稀少，臨路型透天厝則在1700～2000萬元之間。（圖／業者提供）

顏巧佳表示：「預售屋的新高價，帶動5年內新成屋房價走揚，相比之下，虎尾中古屋市場、屋齡10年左右的單價每坪24至25萬元之間，就相對具備吸引力，也因明顯的價差，市場接受度和成交速度都較快。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲顏巧佳建議購屋族小屋換大屋，在政策面上有如重購退稅等可以使用。（圖／業者提供）

顏巧佳也說：「虎尾房市炒作風氣弱，大多數是剛需買盤，不過面對翻倍的房價，以價格來說購屋族有遇到1000萬元內、屋齡20年內，都已經算是相當可遇不可求，也建議消費者小屋換大屋，在政策面上有很多稅率如重購退稅等可以使用。」

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關鍵字： 雲林虎尾房市高科技高鐵永慶區域房市永慶房市訊息

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