00940配息來源「股利為主」　逾千人持有400張以上加收二代健保

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

擁有96萬股民、今年4月1日掛牌的元大台灣價值高息（00940）首度宣布配息0.05元，每張配50元。由於發行公司元大投信指出，本次配息以「股利所得為主」，《ETtoday新聞雲》分析，持有400張以上的投資人利息入帳將超過2萬元，需要加收二代健保補充保費，再對照集保統計，約有1732人在加收費用的範圍。

元大投信指出，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

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元大投信強調，以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

由於現行補充保費規定，單次領息超過2萬元，就要加課費用，00940這次配息每股配0.05元、若由保管銀行華南銀帳戶匯入，不扣10元手續費，每張可實領50元，換算持有超過400張以上的投資人會有加收補充保費的困擾。

根據集保統計，截至6月21日為止，00940持有400張以上的投資人共1732人，其中有1010人持有400張以上至600張，229人持有600張以上至800張，234人持有800張以上至1000張，而持有千張以上的投資人達259人。

元大投信強調，00940未來將在7月9日公告確定配息金額，7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。