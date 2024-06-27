靠AI股海賺7成　達人揭6檔私房股

▲雷浩斯將台積電當作核心持股部位，若股價拉回修正就趁機加碼。



圖文／鏡週刊

投資達人雷浩斯，2023年因重押AI股財富水漲船高，台股資歷逾20年的他，看好AI發展趨勢，專注挖寶受惠個股，長線布局。但指數漲多就是最大利空，進入下半年，他如何在題材面與基本面之間取得平衡，適時逢低進場、逢高獲利了結？他的最新AI布局策略揭曉。

「年初就預料，大盤在520總統就職前會一路上漲，進入第3季指數將高檔震盪；尤其過去經驗，台股在8到10月下跌居多，修正期會持續到美國大選，之後不確定因素消除，台股將恢復攻勢，多頭列車可望一路開到明年元月。」

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雷浩斯攤開他的投資藍圖，「下半年台股行情可能出現2種情境。一是指數高盪震盪，漲多回檔整理；另一是指數盤整後重挫。」不論發生何種情況，他都已做好準備，提高手中現金部位，小跌小買，大跌大買，重挫用力買。

他將台股分成5大區塊，分別是：核心持股台積電、長線加碼股AI族群、資金面指標台股ETF、政策指標綠能重電股及其他包括金融、航運、營建等類股。「5大區塊中，我會趁跌買進的只有台積電及AI股，其他都是市場情緒及資金流向參考。」

例如，台股ETF火熱，目前淨資產規模已超過2兆元，當ETF規模持續成長，代表市場樂觀，大盤多頭強勁、後市仍有高點可期；但當規模停滯、甚至出現下滑時，就代表資金開始觀望，接下來不排除將有一波明顯修正。

重點是面對台股後市變化，雷浩斯如何因應？「若是大盤高檔震盪，就拉高台積電及AI持股比重；AI族群跌至本益比20倍以下積極買進；至於台積電，會以今年本益比低檔區17倍作為加碼點，買黑不買紅，長線布局。」

以現階段市場預估，台積電2024年每股純益約38至39元，17倍本益比股價位置在663元；換言之，若下半年台股拉回修正，台積電有機會跌破700元，「那絕對是值得用力加碼的買點。」他說。

至於情境2，台股出現連續性重挫，且各期均線下彎，市場氣氛極度悲觀時，雷浩斯將集中火力加碼AI股；他的口袋名單包括：川湖、宏碁、雙鴻、鈊象、世芯KY及緯穎，多是去年讓他財富翻漲的標的。今年AI進入主升段，透過逢低布局私房股策略，不論行情變化，他都是一派從容自在。

雷浩斯投資小檔案 出生：1980 年

現職：專職交易人

經歷：遊戲公司美術設計

學歷：師範學院藝術教育系

投資心法： 擬定未來台股可能發展方向 將台股分為核心持股、長線加碼股及資金面觀察指標等5大區塊 市場大跌時，全力加碼AI股 指數盤整時，逢黑布局台積電



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