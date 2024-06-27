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長抱台積電40張　億元達人還靠2大祕密武器

去年雷浩斯財富翻倍的關鍵之一，是布局宏碁小虎隊。

▲去年雷浩斯財富翻倍的關鍵之一，是布局宏碁小虎隊。

圖文／鏡週刊

師範學院畢業後，曾任美術設計的資深投資達人雷浩斯，10多年前決定不再過朝九晚五的生活，轉換跑道成為專業投資人，40多歲就已達到財富自由境界，成為股海贏家。2023年，他因重押AI股財富翻倍，今年行情進入主升段，他的AI操作祕密武器是什麼？

「AI投資進程從最上游的晶片、伺服器到邊緣AI，通過數據源頭即時運算處理，帶動工業電腦乃至AI PC發展，最終成為個人助理。」在AI技術不斷推陳出新下，能從中挖掘出利基型零組件，或具寡占地位的供應鏈，對價值投資達人雷浩斯來說，就是長線押寶重點。

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他分享，由於自己的核心持股是台積電，從2019起、便開始累積滾存，每年領到股息都會再投入，至今已持有40張。「在投資組合中，台積電扮演重要基石，是穩定資產波動的關鍵；也因為有了這顆定心丸，讓我在AI布局上能更聚焦中小型、獲利表現佳的公司，衝刺整體報酬率。」

原來，雷浩斯的AI祕密武器有2大特色，一是獲利佳的中小型股，另一是有母集團資源挹注的小金雞。他認為，AI趨勢長線爆發力強，想要跟著翻倍賺，就不能錯過利基型的中小型股。其中，資本額不到10億的川湖，就是他多年來偏愛的私房股。

全球伺服器導軌龍頭川湖，目前市占率約3成；受惠AI伺服器散熱元件數量增加，伺服器重量翻倍、一台重達上百公斤，伺服器支架及導軌規格須同步提升；在產品技術升級下，公司營業毛利率從去年第3季58.4%，提高至今年第1季62.3%。雷浩斯看好川湖在AI供應鏈的關鍵地位，加上高毛利及高市占率優勢，成為他長線布局的愛股。

還有緯創旗下伺服器代工廠緯穎，股本不到18億元，主要客戶是微軟及臉書母公司Meta，兩大客戶占整體營收約8成；因替客戶設計、生產AI伺服器，提供ASIC（特定應用積體電路）及GPU晶片，AI純度高，也成為雷浩斯加碼的口袋名單。

另外，宏碁集團旗下的宏碁資訊資本額約4億；安碁資訊資本額2.2億，在母集團資源挹注下，也吸引雷浩斯目光，去年靠著宏碁小虎隊股價攀升，財富貢獻不少。其他像是遊戲股王鈊象、高價股世芯KY也都是雷浩斯的心頭好。他強調，這些小而美標的只要股價修正到本益比低於20倍，就是他進場加碼的時機。

雷浩斯投資小檔案

  • 出生：1980 年
  • 現職：專職交易人
  • 經歷：遊戲公司美術設計
  • 學歷：師範學院藝術教育系

投資心法：

  1. 擬定未來台股可能發展方向
  2. 將台股分為核心持股、長線加碼股及資金面觀察指標等5大區塊
  3. 市場大跌時，全力加碼AI股
  4. 指數盤整時，逢黑布局台積電


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關鍵字： 鏡週刊雷浩斯台積電股市

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