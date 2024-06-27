5月景氣燈號續亮「黃紅燈」　AI應用需求依舊熱絡

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布5月景氣概況，5月景氣對策信號綜合判斷分數為35分，與上月持平，燈號續呈黃紅燈，9項構成項目燈號均維持不變。

國發會表示，受惠AI需求熱絡，帶動生產、機械及電機設備進口值等指標續呈紅燈，出口也維持綠燈，加上領先指標、同時指標持續上升，顯示國內景氣逐漸回溫。

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國發會指出，5月領先指標不含趨勢指數為103.4，月增0.87％，7個構成項目去除長期趨勢後，全部較上月回升；5月同時指標不含趨勢指數為104.1，月增1.16％，7個構成項目去除長期趨勢後，僅實質海關出口值較上月下滑，其餘6項都是成長。

展望未來，國發會指出，全球終端商品需求逐步改善，客戶回補庫存意願增加，加上新興科技應用商機持續擴散，將維繫我國出口成長動能；投資方面，隨企業對未來展望樂觀，且為維持製程領先優勢，投資擴廠意願可望提升，另因應數位及淨零轉型，綠能及減碳設備需求增加，加上公共投資穩健成長，有利挹注投資。

內需方面，受惠國內景氣回溫、就業情勢維持穩健，加以股市創高挹注財富效果，以及政府持續推動各項措施以減輕民眾負擔、提高可支配所得，均有助民間消費維持穩定；不過，全球貨幣政策走向分歧、主要國家貿易衝突增加、國際地緣政治情勢變化等不確定因素仍在，後續仍須密切留意。