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每月最高9200元！　5大製造業「無薪假補貼」延長至今年底

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲橡膠製品等5大製造業無薪假補貼延長至今年底。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（27）日公告，自7／1起延長辦理僱用安定措施，共有「橡膠製品業」、「電子零組件業」、「電腦電子產品及光學製品業」、「機械設備業」、「其他運輸工具及其零件業」等5大製造業受僱勞工適用，每人每月最高可領9200元。

勞動部表示，為穩定勞工就業，於去年底公告「橡膠製品製造業」等7行業啟動僱用安定措施，辦理期間自今年1／1至6／30；截至6／15止，已補助252家事業單位、共計5222名勞工薪資補貼，核發2551萬元。

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勞動部指出，經觀察近期行業別受景氣影響情形及當前減班休息狀況，評估仍有部分產業受景氣影響尚未完全恢復正常營運，因此就「橡膠製品製造業」等5行業公告延續辦理僱用安定措施至今年12／31。

符合公告業別的受僱勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內，減班休息達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可於減班休息日每滿30日的次日起90天內，透過台灣就業通網站線上申辦系統，或向勞動部勞動力發展署所屬各分署提出申請，補貼請領月數合併第1次公告辦理期間最長為12個月。

勞動部說明，薪資補貼計算方式為「勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，及實施減班休息後，實際協議薪資差額的50％發給」，按月發給，每人每月最高可領9200元。

例如某全時受僱勞工，於實施減班休息前1個月至3個月的平均月投保薪資為45,800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為3萬元，可依規定每月申請薪資補貼7,900元[=(45,800元-30,000元)×50%]。

至於未符合本次公告適用行業勞雇雙方，如有協商實施減班休息情形，可運用「充電再出發訓練計畫」，在職勞工免費參加事業單位辦理、勞動力發展署所屬分署自辦或委辦的職業訓練課程，並可在勞保投保薪資差額範圍內，依實際參訓時數請領訓練津貼，比照每小時基本工資發給，每月最高100小時，以持續發展個人所需技能，維持生計並穩定就業，對於企業則可補助辦訓費用最高190萬元。

關鍵字： 無薪假勞動部僱用安定措施製造業

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