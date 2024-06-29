台北世界貿易中心　榮獲WTCA四項官方認證卓越會員殊榮

▲ 台北世貿中心榮獲WTCA四項官方認證卓越會員殊榮。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署督導，外貿協會營運之台北世界貿易中心(簡稱台北世貿中心)今年榮獲世界貿易中心協會(World Trade Center Association，簡稱WTCA)頒發「商務和會員服務」、「貿易發展」、「商業地產和服務」及「會議與展覽服務」等4項卓越會員認證(Premier Accredited Member)。

於全球318個世貿中心，台北世貿中心全數取得4個卓越會員認證，迄今全世界僅有3個世貿中心獲此殊榮。外貿協會於2012年首次參與WTCA認證計畫即一鳴驚人，為當時全球逾300個世貿中心唯一取得全數8項最佳營運（Best Practice）認證者。

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WTCA於2021年推出新版評鑑制度，評鑑項目整併為四項，以得分高低區分一般會員及卓越會員，台北世貿首次參與即以高分獲得卓越會員認證，更顯不易。WTCA理事主席John E. Drew表示，此評鑑制度的要求非常嚴格，取得卓越會員認證之世貿中心皆應感到無比自豪。WTCA並將致函受鑑通過者所在城市市長，恭喜該城市擁有經WTCA認證合規的經貿專業機構。

向為WTCA優等生的台北世貿，2024年3月甫於印度班加羅爾WTCA年會上，自6個被提名者中脫穎而出，勇奪WTCA「創新冠軍」雙年獎。外貿協會董事長黃志芳表示，台灣最大面額新臺幣貳仟元紙鈔，印有台北世貿建築圖樣，已凸顯台北世貿中心過去對我國的經貿貢獻，外貿協會將在經濟部國際貿易署督導下，持續導入新科技經營，提升台北世貿中心服務及口碑。

WTCA在91個國家的商業城市擁有318個世貿中心，結合經濟發展組織、房地產開發商、學術機構、物流中心、機場、自由區等組成國際貿易生態系統。

外貿協會於1981年以台北世貿中心名義加入WTCA，即運用此網絡積極強化全球活動推廣力道，更在海外據點布局上獲最接地氣的協助。2021年外貿協會秘書長王熙蒙角逐21席WTCA理事並順利當選，成為大中華區3席代表之一，為台灣取得在國際組織發聲的優質舞台。