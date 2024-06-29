台北市商業會舉辦年度聯誼　探討台灣茶產業變遷與挑戰

▲台北市商業會28日舉辦年度各公會秘書長(總幹事)聯誼活動。（圖／台北市商業會提供，下同）

財經中心／台北報導

台北市商業會於28日下午舉辦年度各公會秘書長（總幹事）聯誼活動，共有60餘個商業同業公會秘書長（總幹事）參與。首站活動為參訪台北市茶商公會，由公會常務理事王俊欽，也是王德傳茶葉負責人，深度解析台灣茶的發展史。

台灣茶已有200多年的歷史，從19世紀的烏龍茶外銷北美開始，包種、紅茶、綠茶陸續興起，都曾創下輝煌的出口紀錄，為台灣賺進不少外匯。隨著時代改變，台灣社會由農業轉向工商業，1980年後茶便以內銷為主，高山茶與凍頂烏龍茶等具特色茶也隨之興起。1990年代保特瓶、罐裝飲料改變了飲茶習慣，泡沫紅茶、珍珠奶茶開始引領風騷，風靡全球。

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▲台北市商業會聯誼活動邀請王德傳茶葉負責人王俊欽深度解析台灣茶的發展史。

此次活動，主辦單位除了講解茶的歷史外，也提供參加者親自泡茶體驗，讓大家從實際體驗中了解不同茶有其不同的泡法，相同茶不同時間也會泡出不同的口味，參加人員對台灣茶的精深表達讚嘆。

在致詞前，主管機關台北市社會局蘇麗娟股長代表主管機關對台北市商業會及各商業同業公會長期支持台北市產業發展表達由衷感謝。並針對工商團體最新的相關法令規章一一解釋，對於商業模式的多元化，以及各商業同業公會面臨會員數減少甚至招不到新進會員的困境提出多項具體建議。

▲台北市商業會聯誼活動享用寧夏夜市「千歲宴」。

晚餐時間，主辦單位特別安排享用寧夏夜市「千歲宴」。寧夏夜市的美食多到數不清且口味獨特，深獲國內外遊客喜愛，「千歲宴」結合傳統辦桌文化與夜市美食更是經典。

市商會吳發添理事長在宴前致詞時強調，台北市商業會秘書長（總幹事）聯誼會是他在4年前當選理事長後成立的，平日利用社群媒體交流，每年舉辦二次戶外活動，相關經費完全由市商會支應。4年多來成效顯著。以往政府政策傳達或市商會活動均利用紙本公文書傳遞，現改由群組中直接公布，公會直接反映意見，迅速又環保。目前有120多個公會秘書長（總幹事）在群組中，每逢大型活動舉辦，本群組更是發揮強大動員力量，每公會選派3人參加，短時間內即可集結數百人，是商業會最強的支持後盾。