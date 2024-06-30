輝達「AI印鈔機」滿手現金！分析師喊快發動庫藏股　目標價160美元

▲輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）的現金產生能力愈來愈驚人，研調機構預期未來幾年將創造豐富財富，為股東帶來豐厚的報酬。分析師認為，輝達有著龐大的現金流，但目前看來輝達還忍著不買「庫藏股」，市場也高度關注輝達手握2,000億美元以上現金將會如何運用。

Melius Research董事總經理兼技術研究主管分析師雷茨（Ben Reitzes）在CNBC上表示，輝達已經掌握硬體和軟體整合的方法，這在AI領域上獲得關鍵優勢。他甚至將輝達目標價設定為160美元，也就是較上週五（6月28日）收盤價123.54美元再上漲29.5%。

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儘管6月開始在輝達股價上已見到賣壓，但今年迄今為止，股價已經飆升了150%，在2023年更是翻了3倍。雷茨說，在美股「七巨頭」（The Magnificent 7）中，包括微軟、蘋果、輝達、Google、亞馬遜、Meta、特斯拉，就屬輝達擁有最大的上漲空間。

雷茨表示，相對於其他競爭對手，輝達的另一大優勢就是每年都會推出新產品，這讓軟硬體開發者、客戶都知道輝達的發展方向，並且給予相對應的預算因應。

研調機構Melius Research預測，鑑於輝達擁有AI領域蓬勃發展的優勢，預期輝達未來3年內將產生2,700億美元的現金，為股東帶來報酬。

雷茨觀察輝達龐大的現金流，形容輝達是「現金噴泉」（cash gusher），也預判輝達管理階級可能會決定買回大量自家股票，但目前還不急於執行「庫藏股計畫」，對此，輝達並未發表相關評論。

觀察輝達近期的財務報告，現金產生能力正在如火如荼加速中。輝達在1月結束的財政年度中，營業淨現金流量從前一年的56億美元飆升至281億美元；而在4月結束的第一季度，營業淨現金流量為153億美元，超越去年總額的一半。

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在上週的股東會上表示，儘管輝達可能會面臨競爭對手侵蝕市占率的情況，但輝達將持續保持AI晶片的黃金水準，今年下半年推出的Blackwell系統將進一步鞏固領導地位，「NVIDIA Blackwell架構平台可能會成為我們史上最成功的產品，甚至是電腦史上最成功的產品。」