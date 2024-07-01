砸12億吃全台最大威秀影城　遊戲教父蕭政豪出手原因曝

▲被網銀國際相中的威秀影城，是國內影城龍頭。



圖文／鏡週刊

近來網銀國際積極拓展泛娛樂網圈事業，不僅攜手策略夥伴自製遊戲、開發應用程式，也布局數位遊戲、新銳媒體、電競賽事，並跨入影視製作、影視通路，除了投資電影《周處除三害》，也邀請日本影星龜梨和也來台宣傳發行電影《怪物樵夫》，還接手西門町絕色影城，展現跨足泛娛樂市場的決心。

為拓展泛娛樂版圖，6月21日宣布以12.49億元從香港橙天嘉禾集團取得威秀影城35.69％股份，成為威秀影城及其旗下子公司和業務的最大股東，包括威視電影和SNOWTOWN雪樂地等。相關消息一出引發市場關注，究竟有遊戲界神祕富豪之稱的中部遊戲教父、網銀國際董事長蕭政豪，到底在打什麼算盤？

[廣告]請繼續往下閱讀...

上週四（6月27日）蕭政豪對外說明入股威秀的理由，「看好威秀影城積極推廣各式文化娛樂內容，並計畫透過實體與虛擬結合的NFT產業布局，以創新的營運模式帶來全新的收益機會，這是當初決定入股的關鍵。相信透過強強聯手，將發展更多泛娛樂可能性。」

「另一方面，從內容產製與發行，結合實體通路影城的觀看享受，是我們期待在數位消費體驗與周邊經濟，在泛娛樂藍海策略裡很重要一環。而網銀國際影視未來將發行更多優良作品，亦持續投資具潛力的創作，威秀影城做為實體通路之一，將有助擴大影視產業發展。」蕭政豪進一步說明。

隨著網銀國際成為威秀影城最大股東，近期也將舉行股東會改選，網銀國際內部對本刊透露：「接下來，網銀國際將依業務發展需求派任法人董事，有信心在威秀影城既有專業團隊經營下，一起帶給消費者創新的觀影體驗與多元整合的泛娛樂服務。」



更多鏡週刊報導

【財經時事】網銀入股威秀影城 遊戲教父蕭政豪力拓娛樂版圖

【遊戲教父吃威秀2】港商賣股網銀接手 威秀4大股東共治進入新時代

【遊戲教父吃威秀3】神祕富豪自家尾牙鮮少參加 揭蕭政豪娛樂事業大藍圖