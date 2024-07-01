iPhone 16搭載AI晶片「算力超過M4」！市場看好鴻海、和碩發熱

▲蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出iPhone 16系列手機。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出搭載A18 Pro晶片的iPhone 16 Pro系列手機，市場消息指出，由於iOS將運用自家AI應用「Apple Intelligence」，A18 Pro晶片算力規模將超越蘋果旗下的M4晶片，法人也同時看好蘋果供應鏈如台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）、和碩（4938）等相關概念股。

根據市場消息，在蘋果公司全球開發者大會（WWDC）推出自家AI應用「Apple Intelligence」後，外界就非常期待iPhone 16系列手機的到來。在A18晶片中，又以即將搭載於iPhone 16 Pro系列高階機種的A18 Pro晶片最受矚目，近期部分效能曝光，A18 Pro算力規模竟然超越市面上最新一代iPad Pro的M4晶片，幾乎擁有AI PC的效能水準。

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消息指出，蘋果A18 Pro晶片的神經處理單元（NPU）算力可望達到「45 TOPS」（Trillions of Operations Per Second），相當於每秒進行45兆次運算。

A18 Pro晶片的運算規模，已超過微軟（Microsoft）對於AI PC定義40 TOPS的要求，也超過目前Windows AI PC處理器中最強的、高通驍龍處理器Snapdragon X Elite提供的NPU；iPad Pro的M4晶片僅38 TOPS。

▲消息指出，在iPhone 16 Pro系列中，A18 Pro晶片媲美AI PC規模的實力。圖為iPhone 15 Pro。（圖／路透）

也就是說，當「Apple Intelligence」應用在iPhone 16 Pro系列，依據現有資料A18 Pro晶片媲美AI PC規模的實力，將比現有iPhone、iPad機種的使用者體驗，都還要更快、更流暢。

蘋果公司今年5月發表11吋及13吋的iPad Pro，搭載台積電3奈米製程節點的M4晶片組，單晶片的NPU能力實測為38 TOPS，略高於去年的A17 Pro。儘管蘋果最新AI手機晶片將超越M4，最後使用者體驗及特定AI應用仍取決於設備的其他條件。

市場也同時在觀望，去年高通驍龍處理器Snapdragon 8 Gen 3提供15 TOPS的AI效能，今年Snapdragon 8 Gen 4將帶來何等效力、或是否能超越蘋果A18 Pro晶片，持續高度關注。