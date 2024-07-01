「珍奶造型」票卡來了！一卡通首次與50嵐合作　限量販售地點曝

▲一卡通公司首次與知名手搖飲品牌50嵐合作，推出「珍奶造型一卡通」。（圖／一卡通公司提供）

記者楊絡懸／台北報導

近年電子票證市場流行3D造型風，出現不少令人驚豔的商品，每每造成搶購人潮。一卡通公司1日宣布，與手搖飲品牌50嵐復刻推出「珍奶造型一卡通」，擬真液態流動的奶茶湯底，飽滿Q彈的粒粒珍珠，可愛又吸睛，門市一上架就引起熱烈討論。

一卡通公司首次與知名手搖飲品牌50嵐合作，推出「珍奶造型一卡通」，將50嵐經典飲品珍珠奶茶以等比例縮小成附加一卡通功能的造型卡，完全擬真液態流動的奶茶湯底，飽滿Q彈的粒粒珍珠，連冰塊都復刻漂浮在奶茶中，透明杯款讓人暑氣全消，可愛又療癒。

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事實上，50嵐自2023年起為配合限塑政策響應環保，全面改為紙杯包裝，經典透明塑膠杯可說50嵐的代表標誌，更是時代的眼淚，讓不少民眾懷念。為保留消費者最熟悉的感覺，50嵐特別與一卡通公司合作，將透明塑膠杯的復刻回憶經典重現給喜愛50嵐手搖飲的消費者。

一卡通表示，「珍奶造型一卡通」於2024年7月1日起於高雄、屏東及台東指定門市限量販售，只要單筆消費滿100元，即可以299元加購一個，單筆滿200元可加購2個，以此類推。

▲「珍奶造型一卡通」即日起於指定門市限量販售，引爆排隊人潮。（圖／一卡通提供）