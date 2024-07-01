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全台北最難訂私廚！15道菜「每人8000元」　菜色曝全場傻眼

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲喜相逢麵館。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

台北市東湖私廚餐廳「喜相逢麵館」被封為「全台北最難訂的私廚」，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前訪台時曾到訪過，有網友分享店內菜單，共有15道菜色，包括皮蛋豆腐、東坡肉刈包、檸檬苦瓜、炒龍蝦、炒芥藍菜等等，每人竟要價8000元，不少人看完後傻眼直呼「超盤！」

有網友在PTT發文，「這桌一個人要8000元，你各位會吃嗎？」號稱全台北最難訂的東湖私廚，看到網路上有人分享菜色，傻眼直呼「這樣的菜色，一人8000元？」

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原PO將菜色整理成一張照片，共有15道菜，分別有麻辣素雞、麻辣耳絲、皮蛋豆腐、檸檬苦瓜、剁椒魚頭、沙母粉絲煲、煙燻阿拉斯加圓鱈、東坡肉刈包、炒龍蝦、炒芥蘭、松子炒水果玉米、經典蔥油拌麵、手工蛋餃白菜燉雞湯、楊枝甘露、桂花魚翅，用餐金額為每人8000元。

貼文曝光，網友猛搖頭直呼超盤，「炒芥藍也是一道，到底三小」、「這我媽都會煮，我一人收3000就好」、「1個人800我覺得還可以」、「看菜色沒一個是有什麼特別的」、「一桌8000我都覺得盤了」、「就店家敢收，盤子敢付，願打願挨」、「整桌8000都嫌貴了，還一個人8000」、「8000元的菜單有豬耳朵，很想吃吃看，有什麼特別之處」、「這麼盤，一個月開一桌就可以休息了」。

也有內行人透露，「這家據我所知，價位一路從每人3500元飆升」、「前年跟朋友去吃一個人5000元！竟然漲價到一人8000元了！厲害了」、「之前吃過黃魚煨麵，沒覺得特別好吃」、「剛紅的時候是一桌10人，3萬6000元」、「真懷念以前可以下班順道過去吃黃魚煨麵的光景…現在要有錢有權有關係才能吃到」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB我是東湖人）

▲每人要價8000元。（圖／翻攝自FB我是東湖人）

據了解，這家私廚原本是家麵館，但老闆手藝佳，老客人吃過他的私房家常菜後讚不絕口，於是轉型成私廚。除了招牌菜色固定不動，菜單依季節盛產食材來設計，其中蔥油拌麵看似一道簡單菜色，但用三星蔥煉製蔥油來拌麵，讓吃過的人都給予好評價。

關鍵字： 私廚台北菜單網友輝達

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