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旅平險保費今起打9折　凱基、合庫人壽教戰輕鬆買

▲▼機場免稅店,免稅店,機場出境,松山機場,松機,出境航廈。（圖／記者賴文萱攝）

▲松機出境航廈資料照。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳瑩欣／台北報導

保險新制上路，凱基人壽、合庫人壽旅行平安保險(旅平險)主約自7月1日起調降10%，也就是說意外身故以及失能的給付項目自7月1日起，保費便宜了一成，相當於打了9折，不過業者皆強調保障內容完全沒有縮水，投保可以更輕鬆。

凱基人壽（原中國人壽）建議，自助旅行者可在出發前一小時投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」，享有意外身故保險金和意外失能保險金保障，完成投保能再享海外急難救助服務，另可再彈性附加旅行傷害醫療保險，以及海外突發疾病醫療健康保險等附加條款或附約，旅程能更安心有保障。

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合庫人壽總經理藍年紳表示，由於國人享有健保且國內醫療資源多，所以國人容易忽略「國內旅遊」產生的意外風險，但暑假期間也是國內旅遊的高峰期，學生常組團來趟說走就走的旅遊，行程隨興、吃喝也隨意，但往往意外就常發生在不小心、沒注意到的狀況下，溺水、交通事故等等都是常見的意外事故。

藍年紳也提醒，旅平險中其實最實用的是實支實付型的意外醫療保障，但是在購買時要注意是否附加實支實付傷害醫療給付；若是出國時間久，尤其暑期短期進修或打工換宿時間較長，還有突發疾病風險，所需要的醫療資源相對較高，如果是到醫療成本較高的國家時，足額的實支實付型海外突發疾病醫療保障也萬萬不能忽略！

可樂旅遊副總許明嬌表示，近期國人到東南亞旅遊最常發生水土不服的狀況，悶熱的天氣加上不習慣的食物，容易導致拉肚子或腸胃炎。所以，不管去哪裡，是否跟團旅遊，一定要先了解氣候及行程的環境、準備適合的穿搭，例如戶外健行的行程就要備好防曬、防蚊、防滑鞋等並隨身攜帶常用藥品、緊急聯絡人資訊等。

另外，雖然旅行社都會為旅客投保旅行業責任險，但是還是會提醒旅客另外投保旅平險，尤其是實支實付的部份，既然都花了錢出國旅遊，千萬別省這個小錢！

凱基人壽提醒，無論是自己、與三五好友或是家人們規劃自助旅行時，都可善用簡單易懂的「五要」口訣，作為網路投保旅平險時的考量：一、投保要快速便利；二、保障範圍要完整；三、依旅行地點，保額要充足；四、海外旅行要有海外急難救助服務；五、國內外旅遊都要投保。

關鍵字： 旅平險合庫人壽

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