台灣虎航今起開航台中直飛名古屋等3航線　燦星旅包機全滿載

▲台灣虎航今開航台中-名古屋航線。（圖／台灣虎航提供）



記者廖婕妤／台北報導

看好中台灣旅遊市場潛力，台灣虎航（6757）自今（1）日起連續3天接力開航台中到名古屋、東京成田、釜山等3條航線，從台中出發的航線也增加至4條，台灣虎航更是首家同時提供桃園、台中、高雄飛航日本中部機場的航空公司；其中，燦星旅（2719）再度攜手虎航包機台中直飛出發日韓，這3天均已全數滿載，暑期航班也僅剩少量餘位。

台灣虎航商務長兼發言人許致遠表示，台中國際機場和日本中部機場，各自作為中台灣和日本中部地區的重要對外門戶，更讓「台中-名古屋」這條航線開航別具意義；除了名古屋航線從台灣北中高的機場都有飛航外，7／2「台中-東京成田」開航後，東京成田航線也將是北中高都可出發，相信不管是對於國人或是日籍旅客，都可以享有更彈性多元的旅程規劃選擇。

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台灣虎航說明，「台中-名古屋」及「台中-東京成田」航線開航初期，每周營運3班；「台中-釜山」航線開航初期，每周營運2班。由燦星旅包機直飛的航線，暑期訂位率都已逾9成，只剩下少量機位。

台灣虎航董事長陳漢銘日前在股東會中提到，去年完成首家航空公司以創新板上市，今年要申請轉進一般板上市；今年Q1獲利繳出好成績，全年整體營運狀況下半年可優於上半年，並積極擴大越南布局，全年營收可望大幅增加。

台灣虎航今日收61.8元，上漲2.8元或4.74％，成交量逾1300張，盤中最高站上62.6元，寫下4年來新高。燦星旅收59.9元，上漲1.4元或2.39％。