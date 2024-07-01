Google宣布在台投資永鑫能源　合作1GW太陽能資產建置

▲永鑫能源執行長陳必揚。（圖／記者林敬旻攝）

記者高兆麟／綜合報導

Google 今日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動 1GW (100 萬瓩) 的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型、邁向 Google 的全天候零碳目標。

Google 表示，本次合作中，Google 將為貝萊德氣候基礎設施投資事業體旗下的投資組合公司、台灣太陽能開發營運商永鑫能源 (NGP) 挹注資本投資 (capital investment)，促進該公司在台灣落實的大規模太陽能建置案。

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Google 指出，在亞太地區的許多國家由於土地限制、商業化風電和太陽能資源的稀缺、以及高昂建置成本，難以進一步增加無碳能源的供應量。在台灣，進口燃煤和天然氣等化石燃料就佔總發電量的近 85%。為了克服這些困難，企業可以在擬定提升再生能源供給量的新策略，以及透過推廣新興技術、讓區域電力系統實現完全脫碳等方面扮演重要角色。

經主管機關核准後，Google 為永鑫能源所挹注的投資將成為該公司佈建 1GW 太陽能建置案的開發資本，促進這些專案的股權和債權融資。此外，Google 也將透過購電合約 (PPA) 從這項建置案中採購高達 300 MW (千瓩) 的太陽能、獲取台灣再生能源憑證（T-REC），以支援 Google 在台灣資料中心園區、Google Cloud 雲端區域和辦公室營運的用電需求。

此外，透過本次合作案, Google 也有望向 Google 在台灣的半導體供應商和製造商提供一部分的建置項目，幫助他們加速實現永續發展目標，同時降低 Google 的溫室氣體排放量。

貝萊德全球氣候基礎設施負責人 David Giordano 認為，隨著人們見證人工智慧、和以數據為中心 (data-centric) 的技術所驅動的數位服務需求成長，投資潔淨能源變得勢在必行。此次合作夥伴關係證明了 Google 和貝萊德在推動低碳經濟轉型上的共同承諾。

除了本次的合作案，過去 5 年來，Google 在市場和政策發展領域不斷展開各項合作案，以協助亞太地區加快潔淨能源轉型。經過Google 參與的倡議和協商，台灣政府在 2017 年修訂了《電業法》。該修正案開放了市場，允許非公用事業公司直接購買可再生能源，Google 也順勢成為第一家在台灣購買再生能源、簽署 PPA 的企業。時至今日，台灣透過企業 PPA 的模式累積了的可觀的再生能源購電量，成為亞太區最領先的企業 PPA市場之一。

Google 也持續在亞太區各地推動無碳能源目標，最近就在澳洲和日本宣布了相關合作計畫。Google 也同步和合作夥伴攜手支持加速電網脫碳的相關政策，此次與貝萊德和永鑫能源的合作計畫是 Google 脫碳計畫的一大重要里程碑。