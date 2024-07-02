海岬型船日租漲破3萬美元、單日漲10%　中小型船9月看升

▲慧洋海運8.23萬噸巴拿馬系列環保節能船「Sakizaya Zest」 。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(1)晚大漲108點，全靠海岬型船拉升指數達到2158點，該型船昨日現貨市場日租上漲2881美元，日租來到31,483美元，漲幅10.09%。中小型散裝船目前正處於7、8月傳統淡季，運價小幅下修，但都還有三到五成毛利率，估計9月開始運價就會明顯上升。

今年與明年海岬型船海岬型船新船淨供給最低，分別為1.4%與1.0%；巴拿馬型船為3.5%與2.9%；超輕便型為4.1%與3.2%，與貨櫃船的9.8%與5.1%相較，都落在低水平。裕民航運(2606)在今年6月4日的法說會上即指出，低新船訂單率及船塢滿檔，將有助於抑制散裝船運市場未來供給。

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裕民指出，對於中小型散裝船來說，全球大豆出口預計在2023至2025年間增長8%，帶動巴拿馬極限型需求；今年散裝需求延噸海浬預估成長3.5%，農產品成長最多，估達5.8%；印度燃煤火力發電量連兩月創新高，經濟成長推升煤炭需求；紅海危機擾亂航運供應鏈，運力供給減少，噸海浬需求增加；航運脫碳政策迫使船隻必須減速航行，地緣政治干擾，也讓船隻供給吃緊，散裝運價審慎樂觀。

昨晚巴拿馬型船現貨市場平均日租14,955美元，較一般成本價1.1萬美元高出3955美元，超輕便型船日租15,064美元，較成本價高出5到6千美元，輕便型日租13,718美元，較成本價高出約4718美元，估計等到9月美國穀物登場，運價可以有更好的表現。

另明、後年估計海岬型船將嚴重缺船，到時候一艘海岬型船的貨就會分拆給兩艘巴拿馬型船或三艘超輕便型船運送，形成擴散效應。