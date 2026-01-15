台中會展中心3/25正式開幕　同日國際工具機展串聯展館與工廠

▲台中會展中心可串聯展館與工廠，擁有「前店後廠」優勢。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳今(15)日指出，台中市政府委託，該會營運管理的台中國際會展中心(TICEC)，將於今年3月25日正式營運，首場展出是台灣國際工具機展，由於台中是精密機械、工具機與智慧製造重鎮，全國逾七成業者聚集中部，辦展時將發揮「前店後廠」優勢，早上看展，下午就可以到工廠參訪，發揮最大優勢。

該中心座落於水湳經貿園區核心位置，背靠臺灣最完整的精密製造生態系，是「前店後廠」戰略的具體展現，逾七成聚集中部、產值約840億元；TICEC啟用讓品牌端的展示能力與工廠後端的技術能量能同時被看見，以「一日會展活動」模式－上午在展會展示、觀展、媒合，下午即可帶領國際買主前往工廠實地驗證技術與產能，讓展會、採購與製造無縫整合，有效縮短市場距離，加速採購決策流程，亦促成品牌端、國際買主與技術合作方的即時交流，為招商、產業鏈接軌與國際商機導入創造突破性契機。

TMTS 2026台灣國際工具機展將於3月25至28日，在TICEC盛大登場。本屆展覽主題為 「AI 賦能 智造永續 AI-Powered Sustainable Manufacturing」，聚焦AI如何驅動製造業創新及永續發展。

▲去年10月黃志芳(中)與吳春見主任(左三)帶領團隊視察台中國際會展中心。（圖／記者張佩芬攝）

台灣工具機暨零組件工業同業公會指出，TMTS 2026將展示最新的工具機、智慧製造技術、自動化設備與關鍵零組件，呈現數位化與綠色化整合的新時代解決方案。台中作為產業聚落核心，擁有堅實的製造底蘊，TMTS 2026 以「前店後廠」模式串聯展館與工廠，深化買主洽談、技術展示。展覽邁向精緻化、內容導向與生態系整合為策展主軸，強化展覽貼近市場的實質效益。誠摯邀請業界共襄盛舉。

貿協指出，從更大的視角來看，TICEC也是該會推動「台灣製造」升級與產業國際化的重要里程碑。貿協以北部成熟場館的營運經驗為基礎，結合台中的產業優勢，正式啟動「會展雙核心」布局，強化台灣在全球供應鏈中的關鍵角色，讓會展不只是活動場域，更是產業對接與國際合作的平台。

▲台中國際會展中心單層可辦800桌、雙層1500桌宴席，永慶房屋與台中銀行都已預定尾牙場地。（圖／貿協提供）

在營運規模上，TICEC啟用首年將舉辦超過50場專業及消費型展覽、30餘場大型活動與國際會議，創下全台專業展館啟用首年的新高紀錄，也反映市場對中部會展能量的高度期待。整體而言，預估將為中部地區帶動約新台幣170至200億元的會展產業商機，並同步活絡觀光旅宿、交通運輸、城市服務等多元產業。

該中心已經接了兩場國際大型會展活動，包括2027年3月20日約3000人的國際青商亞太大會，2028年11月約5000人的獅子會遠東年會。貿協期待台中國際會展中心不只是中台灣的新地標，更將成為台灣產業走向世界、世界走進台灣的重要門戶。