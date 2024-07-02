最高比文山特區便宜15萬　在地：鳳山小資族搶卡位1區

▲鳳山是高雄人口最多的行政區，人口紅利讓區段房價不斷上揚，華鳳特區近年成為購屋熱區。（圖／台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

鳳山是高雄人口最多的行政區，人口紅利讓區段房價不斷上揚，文山特區新案房價已出現「坐四望五」行情，附近的華鳳特區房價還有3字頭，近年成為購屋熱區。專家表示，2區價差最高達15萬元，吸引高雄小資族搶卡位。

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▲華鳳特區位於東高雄鳳山，旁邊就是知名的文山特區，大幅提高生活便利性。（圖／台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店提供）

台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店東邱采瑄表示，華鳳特區位於東高雄鳳山，旁邊就是知名的文山特區，該區屬於自辦重劃區，自從文龍東路打通後，可快速連接文山特區，大幅提高生活便利性。

周邊澄清路、青年路與文衡路、文龍東路有不少大型連鎖店、餐廳、商家等，可提供日常採買等多項需求，吸引更多購屋族進駐。

▲華鳳購屋門檻相對較低，容易吸引年輕人入手。（圖／台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店提供）

邱采瑄分析，華鳳特區內多為大樓產品，屋齡都在10年內，該區6成的推案以華友聯建設為主，其餘4成則為歐美、龍騰、德旺等，總戶數已達4000餘戶。

由於華鳳距離文山特區車程僅約5分鐘，近期文山特區預售案最高成交價達47萬元，受到新案價格高漲拉抬，華鳳特區預售成交價站穩3字頭。邱采瑄說：「然而2區房價的價差，單坪最高可達15萬元，吸引不少小資族搶卡位。」

▲台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店東邱采瑄表示，近期買氣受台積電、輝達等利多議題影響，買家堪稱瘋狂追價。（圖／台慶不動產高雄華鳳文龍加盟店提供）

華鳳特區內大樓以2~3房為主，有別於近2年高雄小宅破千萬元的神話現象，中古大樓總價還在千萬元內，依屋況、社區管理等，單價落在30萬元上下，且以自住的剛性需求居多。

邱采瑄分析，近期高雄買氣受台積電、輝達等利多議題影響，買家堪稱瘋狂追價，該區小宅購屋門檻相對較低，年輕人相對容易入手，搭配新青案首購貸款的優惠，買氣火熱，房價近3年也有3~5成漲幅。

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