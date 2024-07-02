德翔海運將重返美西線　與新加坡SeaLead共同派船聯營

▲德翔海運本月內將重返美西航線。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

在疫情間曾經開出美西與歐洲航線的德翔海運，本月份將重返美西線，業界透露，該公司將先以加班船開出美西航班，預計8月份開始與新加坡SeaLead聯營中國大陸、韓國-美西長堤港的海運快線。德翔因目前正向香港證券交易所遞件申請股票上市，可能因為緘默期因素，或因新航線彎靠港口不包括台灣，不願對外公布詳細內容。

SeaLead在6月中剛開出美西新航線，船隻彎靠南沙、寧波、上海、青島、釜山、長堤、釜山，根據該公司在官網發布的訊息，新航線將中國和韓國與美國西海岸連接起來。AWC（亞洲西海岸）服務將把中國主要港口直接連接到加利福尼亞州長堤的主要港口，確保從中國和韓國到美國西海岸的最快運輸時間之一。

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這項新服務與中美之間日益增長的貿易活動相一致。根據美國人口普查局的數據，2024年1月至3月，美國對華出口商品價值368.6億美元，進口商品價值976.3億美元。

AWC服務的推出是SeaLead在跨太平洋貿易中看到的強勁需求的戰略回應，公司說明目標是提供無與倫比的運輸解決方案，不僅滿足，而且超越客戶的物流要求。

首航船舶6月16日從南沙啟航，第二艘6月26日從南沙出發，也就是初期是10天一班，預料德翔的加入將讓AWC航線達到每周一班的服務；兩公司是以3千箱左右的貨櫃船經營美西線。

2017年成立的SeaLead，稍早有報導指出投資者是三家基金，該公司透過租船方式快速擴充運力，主要經營中東、非洲、澳洲、地中海與印巴航線，例如該公司5CX(5海快線)，服務連接青島、上海、寧波、南沙和巴生港，吉達、阿利亞加、伊斯坦布爾和達米埃塔。

SeaLead去年底推出一條連接沙烏地阿拉伯與葉門和吉布地的紅海航線，以及一條覆蓋地中海至巴西航線的航線，充分掌握紅海危機爆發後熱門的貨櫃船運業務。