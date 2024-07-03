台積電18日法說改實體　外媒曝：明年資本支出寫次高紀錄

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）公告，於7月18日召開法說會，這一次恢復實體，也是新任董事長魏哲家首次以董事長身份舉行法說會。另根據外媒報導，由於對2 奈米製程的強勁需求，台積電明年將增加資本支出，創下史上次高水準。

台積電公告，於7月18日召開法說會，地點則是選定台北遠東香格里拉3F遠東宴會廳。

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根據外媒wccftech報導，由於對2 奈米製程的強勁需求，台積電明年將增加資本支出，可能在 320 億美元至 360 億美元之間，成長 12.5% 至 14.3%，創下歷史上第二高的金額。

消息人士稱，荷蘭半導體製造設備製造商ASML和美國晶片設計和測試技術提供商應用材料公司將是這筆支出的主要受益者。

供應鏈消息人士也認為，由於台積電對其 2 奈米產品的需求強於預期，該公司計劃增加該技術的額外製造能力。其中包括在台灣南科地區的製造基地增加 2 奈米產能，這將擴大已計劃在竹科寶山新工廠和高雄工廠的 2 奈米產能。累積起來，台積電將能夠在遍佈台灣的八家工廠生產先進晶片。

消息人士還認為，儘管台積電明年將透過資本支出增加支出，但這應該不會影響公司的股利。其領先的3奈米和5奈米製程技術預計將為現金流做出巨大貢獻，有傳言也表明，對2奈米產品的強勁需求是由於非蘋果客戶的興趣。