新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

快訊／日圓「0.2049」史上最甜 10萬台幣多換3.7萬日圓

史上最甜日圓出現！受惠台幣強升，台銀日圓現鈔賣出價於11點55分來到「0.2049」低價，10萬元台幣換匯可較今年1月多換近3.7萬日圓。

聯發科除息30.4元 早盤衝1400元「填息逾8成」

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息30.4元，聯發科今日股價衝上1400元，早盤填息超過8成，但隨後股價回落至平盤價附近，截至中午，股價持續在1375元附近遊走。

8金控股價放閃！永豐金刷新高 元大金填息6成

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元帶旺台股，多檔金控股也衝高秀一波。永豐金（2890）今日盤中刷26.75元新高，重回填息軌道的元大金（2885）則漲逾1.9%，填息逾6成。

台積電晉升千元！今年已飆漲近7成 持有一張賺逾42萬

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日股價破千元大關，早盤最高來到1005元，回顧台積電今年股價走勢，從1月2日開盤593元起，在AI利多加持下，一路飆漲至1005元新高，漲幅69.4%，除此之外，台積電更是月月收紅，曾在6月寫下單月大漲17.7%紀錄，以權值股來看，非常難得。

當年買台積電腰斬到60元 過來人：這次沒有2000元絕不鬆手

我在1998年還是研究生時期曾經買進我人生中的第一張台積電，當時股價才150元，當年買進時告訴自己要長期持有個十年，但才不過抱幾個月就遇到台股從萬點以上崩跌到剩下三千多，台積電剩下60元

沒跟台積電飛！世界配4.5元今窘貼息 除息前創二年半高點

晶圓代工大廠世界先進（5347）今（4）日除息4.5元，儘管台積電今日創新高破千元，且世界先進雖在除息前股價一度衝高至148元創二年半新高，但今日除息首日，股價開低走低，最低來到120.5元，跌6元或4.75％，呈現貼息狀態。

光碟廠切綠能「漲停鎖死」！錸德股價連6天亮燈 被盯上仍大漲

光碟片製造商錸德（2349）4日早盤以16.25元開出，雖然途中看出微幅震盪，但不到5分鐘仍直攻鎖死漲停價16.5元。這已經是錸德連續噴出6根跳空漲停，以6月26日收盤價9.44元計算，如今大漲近75%。

8張發票千萬特別獎等嘸人 3張明到期

8張統一發票千萬特別獎等不到幸運兒上門！財政部指出，有3張千萬發票今年1、2月期統一發票將於7月5日結束兌獎期限；另今年3、4月千萬發票已有12人獎金落袋，還有5張沒人領，即將在9月5日到期。

台積電列第18千金！大立光漲逾7%最猛 股王信驊每張最多賠16.5萬

「護國神山」台積電（2330）今（4）日開盤衝上千元，成為第18檔千金股，不過高價股表現上，與台積電同擁蘋概股題材的股后大立光（3008）漲逾半根衝最多，換算每張賺近20萬元，而股王信驊（5274）、IC設計股祥碩（5269）、遊戲股鈊象（3293）受賣單調節雙雙走跌，開盤50分鐘，信驊已跌165元，換算每張賠16.5萬。

東森購物花990元買食品百萬獎已入袋 3、4月雲端發票獎10人未領

今年3-4月統一發票領獎效率超高！財政部統計發現，雖然距離9月5日兌領期限還有2個月的時間，但17張千萬特別獎中已有12人完成領獎，200萬獎則有11人領走，雲端發票百萬獎也有超過20人完成領獎，其中民眾在東森購物花990元購買食品幸運中百萬，獎金已經入帳。