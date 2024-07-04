新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

▲新光金外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者陳瑩欣／台北報導
新光金（2888）今（4）日公告16.7億股現金增資每股發行價8.3元，由於新光金短線股價走揚，每股發行價格比起申請送件時7.5元提高，可募集資金也攀升至138.61億元，募資作業預計8月完成。
新光金此次現增5月初送件，當時暫訂每股發行價格7.5元，5月20日核准生效，惟現增生效後，股價節節攀高，今日盤中最高來到10.6元，追平2022年4月、為2年3個月高點，公司今決議每股發行價提高至8.3元。
根據新光金公告，此次增資其中1成為公開承銷方式進行，員工認股佔25.05萬張；另75%由原始股東依比例認購，每仟股認購普通股新股79.34934654股，認股基準日則為7月19日，最後過戶日則落在7月14日。
原股東及員工繳納期間為7月23~31日，特定人認股繳款期間8月1~7，必要時得延長，整個增資預計在8月完成。
在金管會三令五申要求，新光金需完成對子公司新光人壽增資的法定義務下，新光金在3月底董事會決議辦理現金增資，並在今日正式公告募資相關細節，除了金控完成現增挹注資金給新光人壽外，新光人壽也同步完成25億元發債規劃，依金管會保險局估計，完成後可讓新壽資本適足率（RBC）回到200%法定標準。
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