晶片價格提升！三星利潤成長優於預期　股價寫今年新高

▲南韓三星。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，由於人工智慧熱潮推動半導體價格反彈，使盈利從一年前的低基數提升，三星電子預計第二季營業利潤將成長15倍以上，估計截至6月30日的季度，其營業利潤從去年同期的6700億韓元增至10.4兆韓元（75.4 億美元），同時，三星股價也利多帶動下創今年新高，盤中達86500韓元。

外媒指出，該利潤超過了LSEG SmartEstimate預期的8.8兆韓元，該估計是根據更一致準確的分析師的預測進行加權的，這也是自2022年第三季以來利潤最高的季度。分析師表示，除了晶片價格上漲之外，優於預期的利潤可能反映出三星扭轉了先前帳面上的庫存，因為其晶片庫存價值從會計角度來看已經反彈。

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三星表示，第二季營收可能較去年同期成長23%，達到74兆韓元。財測公佈後，三星股價開盤上漲 1.2%，韓國股市大盤上漲0.4%，三星將於7月31日發布詳細的第二季財報。

三星的關鍵半導體部門可能會連續第二個季度實現利潤，較第一季有所改善，原因是記憶體晶片價格從2022 年中期到2023 年底的低谷持續上漲，這是由於疫情後對使用這些晶片的設備的需求疲軟造成的。

分析師表示，對高階 DRAM 晶片，以及用於資料中心伺服器和運行AI的晶片的爆炸性需求幫助推高了晶片價格。

Daol Investment 分析師 Ko Yeongmin 表示：「在本月底的財報電話會議上，我們將對三星對傳統晶片的前景感興趣，這將是晶片產業復甦能否持續到明年的跡象。」分析師表示，人工智慧驅動的 HBM 和固態硬碟 (SSD) 等高階晶片需求將超過市場其他產品，儘管三星一直落後於韓國競爭對手 SK 海力士及美國記憶體晶片競爭對手美光科技，但在人工智慧產業需求激增的推動下，上週最新季度收入超出了預期，儘管其當前季度的預測令原本更樂觀的投資者感到失望。

消息人士透露，由於發熱和功耗問題，三星最新的第四代 HBM 晶片未能通過早期測試，因此投資者正在等待消息，以了解三星最新的第四代 HBM 晶片是否會獲得向NVIDIA供貨的批准。

截至週四，三星股價今年迄今已上漲8%，最高來到86500韓元，寫今年新高紀錄，但SK海力士股價則上漲63%。