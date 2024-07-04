從登入到交易！國泰世華CUBE App層層關卡護帳戶、金融安全靠得住

▲詐騙事件頻傳，許多民眾擔心數位金融出現安全隱憂，國泰世華銀行比民眾更在乎安全保障，CUBE App設置了多重檢驗替大家把關。（圖／123RF）

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詐騙猖狂，不分年齡幾乎人人都曾遇到過詐騙事件，尤其在數位工具普及的情況下，簡訊、通訊和社群軟體……等相關詐騙案件更是暴增。像是假的抽獎或投票連結或是輔助認證訊息，一點下去帳號和個資就被盜走。或是朋友被盜社群帳號後傳訊息來借錢，還有假借打工賺錢、網購買賣或線上客服等，以QR code騙取個資。近期網路投資詐欺也相當盛行，例如假冒名人設立投資群組，先以小獲利誘惑民眾後，一旦詐到大筆錢財就消失。多樣化的數位科技網路詐騙引爆社會討論，大家都怕自己辛苦賺來的錢被騙走，讓網友急問：到底該怎麼做才能夠防詐不上當呢？

首先要建立自身的防詐意識，金管會提供大家五「不」妙計：不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，若是碰上不確定的來電、簡訊或網站，可以先與家人親友確認訊息真偽，還可以利用警政服務APP「可疑訊息分析」或去電165專線人員查詢，警方收到後會儘速回覆，減少民眾被詐騙的機會。

▲不想被騙，首先要提升自身的防詐意識，遇到不明來電、網址等，可撥165專人問詢，降低受騙風險。（圖／123RF）

不過人生總有出錯的時候，如果不小心被「破防」了，還有國泰世華銀行給你靠！國泰世華CUBE App嚴格看管好你的金融帳戶安全，全台首波導入國際級資安「FIDO生物辨識」的金融機構，讓人登入App不用再記一長串高強度密碼，也無需擔心一不小心手滑輸錯帳密被鎖，只要用人臉辨識或指紋辨識即可，日常使用方便又安全。再加上領先業界推出的「登入兩步驟驗證」，類似Google、IG的雙重驗證功能，設定後平常使用只需一步驟就能登入 ，但當有人想從其他陌生裝置登入App時，機制就會立即啟動，首先以帳密檢核確認正確後，系統會再要求進行第二道OTP驗證，確認是本人才算是成功通關；也就是說即使不小心帳密外流了，因為以上的雙重設定自動就多一道把關，同時由於是採用FIDO生物辨識驗證登入App，讓他人無法取得生物資料，再度防堵資安危機的發生。

如果可以在每次帳戶有交易時都送來通知，隨時知道帳戶動態就能更安心，國泰世華CUBE App當然也貼心做到這一點，只要開啟CUBE App推播，以及綁定國泰世華LINE官方帳號後開啟推播服務，每筆帳務異動像是偵測到刷卡金額或地區異常時都會主動通知提醒，最速掌握帳戶所有狀況。另外，當發現有來自新裝置或新地區的異常登入嘗試時，也會啟動登入安全守門員，即時通知保護您的帳戶。

不只推播通知，CUBE App守護交易安全方法還包括，刷了卡就可以立刻查詢即時消費明細，想知道刷多少、有沒有誤刷，又快又方便。另外，對於迷糊健忘或是粗心大意容易掉東西的人來說，卡片安全鎖功能根本就是救命符，登入CUBE App一鍵啟用後，就可以快速操作，如果不小心弄丟信用卡也不用驚慌，馬上鎖起來沒有任何人可以刷，找到卡片後也能透過App立刻解鎖；還可以單獨選擇國內消費或是海外消費、線下實體卡片或線上無卡交易，以及針對特定時段或是特定金額來設定鎖卡，更多個人化設定細節應對多種狀況。

當有轉帳需求時，使用App轉帳並以人臉辨識驗證又快又安全，除了不受時間地點限制更不用怕忘了密碼或被旁邊的人偷看；而且每一個ID限註冊一張人臉，交易驗證時系統會比對原人臉註冊照片，確保每一筆交易都由本人操作，錢才會被轉出去。除了上述各項安全機制外，國泰世華CUBE App也提供便民的視訊服務，用戶全年365天都能在家透過視訊辦理各項申請申辦業務，只要手機有鏡頭就能連線視訊與客服人員對答，經行員核對身分確保本人後，就能完成申辦，像是設定約定帳戶、新增／修改電話號碼、申請重設網銀密碼等，對於想省時省力的懶人或是行動不便的人來說，免出門就能安全又便利的完成業務申辦，真是一大福音。

▲國泰世華CUBE App多種防詐防盜功能給好給滿，讓民眾可以簡單直覺操作，使用起來安全感滿滿。（圖／記者周宸亘攝）

好的資安防護不只是要做到全面防控，還要讓人可以簡易方便的使用，簡單操作、體驗流暢，沒有環節會覺得麻煩的同時又能確實保障帳戶安全，使用國泰世華CUBE App搞定這一切，金融安全及便利全部一手輕鬆掌握！