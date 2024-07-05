女員工堅持「穿瑜珈褲上班」　他火大開除：有給制服！被告性騷擾

▲原PO火大開除。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

近來運動風氣盛行，越來越多人喜歡把運動服飾穿出門，就有一名老闆表示，公司規定穿正裝或制服，女員工卻堅持穿瑜珈褲上班，他提出可以請公假回家換衣服，但女員工屢勸不聽，他火大直接開除，怎料女員工當場暴哭道歉，事後反告公司惡意解僱、性別歧視，甚至還告他性騷擾。

該名老闆在Dcard發文，「看場合穿衣服很難嗎？」公司有發制服，也規定要穿著正裝上班，但有名女員工穿短版T恤配瑜珈褲，因為下班要去健身。他提醒，公司有規定服裝，「如果沒有帶衣服來換，現在去領一套制服來穿」，但女員工沒有理會。

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沒多久，在茶水間看到女員工依然穿著瑜珈褲，他又上前詢問「有去領制服嗎？如果不想穿制服，現在給妳公假回家去換衣服」，還請人資發警告信給對方，並且重申公司規定。到了下午，女員工依然沒換衣服，並說「為什麼要管我穿衣服，穿衣服是個人自由吧」。他反問，「妳知道妳是來上班的嗎？公司規定要穿著正裝上班，就像是沒人會穿海灘褲或是比基尼來公司，如果還有下次就依照公司規定開除」。

隔天，女員工依然穿著運動服裝來上班，而且更誇張，原PO傻眼表示「上身直接運動內衣套透膚罩衫，完完全全就是在挑釁」，他火大請對方直接去填職離單，女員工一邊哭一邊道歉，哭訴自己很需要這份工作，並保證不會再犯，但他僅回「到下一間公司不要再犯，如果很愛這樣穿，建議可以找運動相關產業上班」。

▲女員工堅持穿瑜珈褲上班。（示意圖／翻攝自unsplash免費圖庫）



事後他收到勞工局的申訴，被指控惡意解僱、性別歧視，他早已請法務準備好資料，「沒算到的是她還去告我性騷擾 ，說故意跟她處在同一個密閉空間，還跟她說穿比基尼來上班會更好」，還好公司到處都有監視器，還有錄音作為證據。他也強調，絕對沒有刁難員工，公司制服不是強制，制服上不會有任何標誌，而且每年都會票選品牌，「很多人把這個當成福利」，也可以穿自己的衣服，此外，公司有提供更衣室和洗衣間，方便員工更換。

貼文掀起網友討論，「見過最誇張的是某人因為公司沒有服裝規定，於是她直接穿cos服去上班，理由是下班後要去外拍」、「真的是聽不懂人話，上班還在叛逆期」、「真的很討厭現在一些人用獨立自主，來為自己的沒常識辯解」、「你都給她方便了，還當隨便」、「身在福中不知福，哪像我都自己花錢治裝」。