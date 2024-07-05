95％勞工想有高溫假、高溫津貼　勞動部回應了

▲夏天熱到不行，民眾想放高溫假。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

全台氣溫炎熱，高溫假、高溫議題又再度浮上檯面，求職網站調查，有9成以上民眾贊同訂定高溫假、高溫津貼，對此，勞動部表示，職安署會再進一步檢視戶外工作者的高溫預防指引，看是否有需要調整，「不是用放假的概念來看，而是可以給戶外工作者什麼樣的保護。」

勞動部官員表示，高溫假關係到勞工安全、職業安全衛生問題，在戶外工作的勞工面對高溫，雇主應該做一些保護，這方面目前已經有「高氣溫戶外作業熱危害預防指引」內容設置，也有請職安署再做相關法規檢視。

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官員指出，高溫不是用放假的概念看，不是說天氣熱不想出門上班，就能讓大家一致放假，而是針對需要持時間在戶外持續工作者要有什麼樣的保護，這方面職安署會再進行相關檢視，看是否有需要調整。

至於高溫津貼部分，官員則說，每個工作都會有相對應的報酬、勞動條件，可能比較辛苦、一般人不願意從事的戶外工作，雇主可能靠提高薪資、提供加給來吸引人才，但法令上並沒有相關規定。

此外，職安署日前也呼籲，雇主應視勞工的體適能，實施熱適應訓練並適當調配其戶外作業時間，以確保勞工對溫濕度的變化具耐受力，同時建立伙伴互護機制，作業勞工彼此互助、監視或由監督者隨時觀察，如有身體異常狀況可立即應變。

職安署強調，熱危害預防為夏季期間勞動檢查的重點事項，針對違反規定者要求改善並實施複查，仍未改善者將處新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，若雇主未積極防護熱危害導致勞工發生職災，各勞動檢查機構必嚴予查辦重罰。