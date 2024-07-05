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專家估「台積電股價」衝2000元　時間點曝光

台積電本益比向上調整趨勢明確，專家看好年底股價上看1200元。（本刊資料照）

▲台積電本益比向上調整趨勢明確，專家看好年底股價上看1200元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6月18日是值得標註的一天，AI晶片設計巨頭輝達股價大漲，公司總市值站上3.34兆美元，一舉超車微軟，成為全球市值最大公司；與此同時，台積電股價持續向上挺進，外資法人紛紛調高目標價至千元以上，投資人不禁要問，那現在是進場好時機嗎？

「台積電股價上千元只是個開始，AI世代必須要用AI角度來思考問題。」黑石財經執行長温建勳直言，現在市場評價台積電，多是用本益比20倍來看待合理股價；但不要忘了，輝達本益比超過70倍，如果輝達只能選一個夥伴進入下一個AI世代，那一定是台積電，如此一來，市場對台積電的評價仍只有20倍嗎？

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温建勳形容，台積電就是勇於向輝達漲價的Kingmaker（造王者）；外資券商預估台積電今年至2026年每股純益，分別是41元、51元、61元；以明年獲利乘上25倍本益比計算，今年底到明年上半年，台積電股價就有可能看到1250元，屆時大盤指數將上看27000點。

股市資歷近40年的台股名家張真卿指出，時序進入下半年，台股開始反映2025年企業獲利；以目前外資預估台積電明年每股純益賺51元計算，以25倍本益比預估，今年下半年股價就有機會看到1200至1250元。

接著進入2025上半年，台積電本益比若進一步調升，以30倍計算，股價有機會看到1500元；到了2025下半年，股價開始反映2026年獲利，屆時就有機會挑戰1800元，甚至上看2000元。

操作上，統一投顧總經理廖婉婷建議利用第3季回檔機會上車。「漲多就是台股最大風險，其次是美國大選變數、地緣政治及通膨再起，都可能在第3季醞釀拉回修正；屆時投資人可把握機會上車，跌破月線就買，跌破季線加碼買，進入第4季，不確定因素消除，多頭又將重回軌道。」

張真卿強調，下半年股市回檔，只要是非產業面造成的下跌，他一定會再加碼；「若台積電跌破850元，都要閉著眼睛用力買。第4次工業革命，台灣電子業成為全球焦點，投資人可別錯過這波AI投資大浪潮。」

更多精彩內容，請收看《錢鏡你家》節目。https://youtu.be/fq2PGkrECeM


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