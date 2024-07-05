M31股價創高後翻黑！首納入外資追蹤個股　目標價看1830元

▲M31。（圖／翻攝官網）

記者高兆麟／綜合報導

美系外資釋出最新報告，看好IP智財供應商M31（6643）有樂觀成長空間，且營運展望有結構性成長，預期2024智2026年獲利年複合成長率可高達76%，因此首度將M31納入追蹤個股，並給予買進評等，目標價上看1830元。

M31今（5）日股價開高走低，早盤一度站上1395元，創逾一年高點，惟接近上午11時股價翻黑，午盤前股價最低來到1310元。

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美系外資認為，M31受惠產品特殊性和包含台積電(2330)在內的合作夥伴關係，具有結構性成長優勢，在基礎和功能性IP領域，包括新思科技和ARM等公司仍是全球行業領導者，有望維持甚至擴大其領導地位。

但美系外資也指出，M31等亞洲公司，靠著較低費用和價格及客製化服務，同時也獲得市佔率擴大空間，預估M31的市佔率，將從2022-2023年的0.7至0.8%成長到2026年的1%。

美系外資認為，在基礎和功能IP市場中，M31的前景更加有利；基礎IP方面，由於ARM將不支援通用IP，預估M31將從下半年開始獲得更多市佔，就功能性IP來說，由於數據傳輸的強勁需求，功能性IP是成長最快的部分，M31有望受惠。