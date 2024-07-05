快訊/美國線運價鬆動　MSC撤月中漲價案、森羅美西降6百美元

▲全球最大貨櫃船公司地中海航運撤銷美西、美東航線本月中漲價計畫。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

運價漲多，加上新造船陸續投入市場，貨櫃船運市場運價如業界預期，開始出現鬆動，業界龍頭地中海航運昨(4)日傍晚通知客戶，目前的運價延長實施到本月底，也就是原擬的7月15日美西、美東航線每大箱(40呎櫃)運價調漲1千美元計畫撤銷；另韓國森羅商船(SM LINE)通知客戶美西線每大箱運價即日起自8100美元降為7500美元。

在6月間，除了多家船公司派出加班船，地中海航運恢復一條亞洲-美西的MUSTANG航線；新加坡SeaLeady在6月中開出中國、韓國-美西長堤港快線；6月24日，中遠海運美西快航SEA3航線開航，彎靠港口包括高雄-廈門-鹽田-長堤港，以6艘船舶可裝載8533箱(20呎櫃)的貨櫃船航行，該航線特別針對跨境電商的需求進行了優化設計。

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我國德翔海運也已決定重回美西線，目前傳出7月分先以加班船形式營運，8月會正式加入SeaLeady的美西快線，採取共同派船的聯營方式。

隨著運力增加，目前除了美西線運價開始出現鬆動，有外籍船公司高階認為，本月1日美東線每大箱運價調漲2千美元，漲幅過高，目前已知有部分船公司並未實漲2千，例如陽明海運就僅漲1千，在巴拿馬運河已經調高運河每日通行量，讓船舶周轉率隨之提高的情況下，目前漲破1萬美元的運價，隨時有可能回到萬元以下。

歐洲線部分，法國達飛航運掌握第三季旺季，安排7艘7千箱左右的中型貨櫃船開闢一條全新的亞歐航線，這條臨時新航線從亞洲出發，前往北歐的勒阿弗爾和安特衛普，以及地中海的濱海福斯和馬爾他等港，首航船隻6月30日從中國鹽田港出發，是6350箱貨櫃船。該航線預計服務至9月底。

挪威運價平台Xeneta的首席分析師桑德(Peter Sand)指出，歐洲目前的GDP增長率為0.5%，這與"交易量的急劇增長"不匹配。國內攬貨業者則指出，因為紅海危機，今年歐洲進口商都有提早進貨，另法國與德國的罷工問題也影響航運秩序，但需求不是真的很旺，估計運價隨時有可能回落。