11節目違法NCC開鍘　台灣藝術電視台2過失遭罰120萬

記者蘇晟彥／台北報導

NCC （國家通訊傳播委員會） 3日舉辦例行記者會，針對112年第6次、113年第1次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，有11件予以核處，分別為贊助2件、節目與廣告為區隔6件、節目分級1件、妨害兒少身心健康2件，其中台灣藝術電視台2節目違反贊助相關規定，裁處80、40萬，共計120萬。

▼台灣藝術電視台違反贊助規定，合計被裁處120萬。（圖／NCC提供）



在贊助部分，台灣藝術電視台112年3月24日「真心賀喜」節目及同年6月27日「台灣看天下」節目接受贊助，卻於節目中呈現贊助者形象廣告及相關標誌，並推介贊助者所屬之商品，違反贊助相關規定，分別核處罰鍰新臺幣80萬元及40萬元。

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其次，有關節目與廣告未區隔部分，era news年代新聞台112年6月16日「1400年代新聞」節目、8月3日「12001300年代午報」節目，其新聞報導分別因全程以正面、單一觀點深入報導同事業家族頻道所播之戲劇片段，及推介特定品牌機車，致節目未能明顯辨認並與廣告未區隔，分別處以警告。東森新聞台112年7月27日與7月29日「1800晚間新聞」節目於新聞報導中詳細介紹保健食品，並為正面且深入報導，分別核處20萬元。AXN 112年9月2日「健康研究室」節目，推介特定商品，詳細介紹各種如成分、功效、使用方式等「專屬資訊」，致節目與廣告未區隔，核處罰鍰新臺幣60萬元。另，山城廣播電台112年9月21日「無所不談」節目，內容推介特定商品，予以警告。

在違反節目分級或妨害兒少身心健康部分，AXN 112年6月17日「迷霧驚魂」節目，標示為「普遍級」，惟內容卻出現異形生物攻擊人等恐怖畫面，且部分內容以近距離、特寫等方式呈現，已逾越普級時段得播出之內容，處以警告。中天綜合台112年6月23日「同學來了」節目，內容描述該集來賓在KTV包廂唱歌喝醉時會跳舞、脫衣，出現性暗示之言語與動作，內容易造成兒少模仿或型塑兒少錯誤之價值觀，處罰鍰新臺幣40萬元。另外，淡水河廣播電台111年11月11日「大家來開講」節目，內容涉及性行為、性交易對價細節，易使兒少對性別關係產生不當認知，妨害兒少身心健康及公序良俗，處罰鍰新臺幣1萬5000元。

NCC呼籲，該會對於電視節目內容取材及編排均予以尊重，惟業者仍應以閱聽眾收視權益為依歸，節目內容除與廣告應明顯區隔外，並應自律落實節目分級規定及注意保護兒少身心健康，遵守相關規定以符合法令規範，共同建構健康傳播環境

