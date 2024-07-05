7-11全台第7000店7／10插旗台南　未來展店「沒有天花板」

▲7-ELEVEN「首府門市」閃耀開幕。（圖／統一提供）



記者廖婕妤／台北報導

統一企業（1216）集團奠基台南，以生活服務平台傳承相伴社會近一甲子之際，今日宣布統一超（2912）台灣第7000店「首府門市」插旗台南市南區，將於7／10閃耀開幕。

統一集團董事長羅智先日前表示，台灣7-11展店速度加快，是為了社會的需求不斷展店，且還有發展空間，「台灣展店沒有天花板」，每月都還是會持續展店；菲律賓7-11更是搭上順風車，當地有1億人口，展店空間也很大，看好當地7-11可達1萬家店。

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統一表示，集團積極發展7-ELEVEN、康是美、星巴克等生活品牌，攜手提供美好、美麗與美食優質生活，台灣7-ELEVEN第7000店「首府門市」，與康是美、星巴克聯合展店，團隊費時1年打造創新複合生活平台，滿足多元生活體驗。

統一指出，7-ELEVEN「首府門市」外觀以橘色漸層鏤空窗花和金色弧形線條為設計特色，閃耀著不朽光輝，致敬台南古都歷史風華之餘，更期勉統一企業集團永續發展與生生不息的企業精神。門市內融合台南古都風姿雍雅，展演OPEN! 家族全新肖像，亦引入超級市場等多元複合業態，並獨家嚴選展售台南文創專區及在地特色品牌生活選物，更領先業界導入電動車使用的「E-HERO 3移動式充電機器人」，期為城市豐裕底蘊再添活力心情。

統一也說，康是美「首府門市」以橘色玻璃帷幕精心打造外觀，融合鹽埕在地和洋混合風格的建築特色，透過玻璃及多層次金屬網的線條組合，引入自然光線，彰顯出蓬勃的生命力。店內櫃台設計以玻璃磚為基調，引進國際專櫃級保養品及專業醫美商品，精選國際彩妝與香水等超過50個美妝品牌，結合彩妝師免費試妝諮詢服務。同時配置專業藥師，悉心滿足保健品與藥品需求，並與CANDO合作，進口超過4,000項日本雜貨，結合高端髮品及生活用品，全面滿足在地消費者對健康與美麗的追求。

至於星巴克「首府門市」為首家結合鹽山白雪美景概念設計，因臨近鹽埕出張所為早期鹽場所在，將曬鹽意象襯托出潔白如雪般的場景，外觀以玻璃穿透帷幕為主體，如鹽山般的雪白色線條點綴，打造夢幻如雪般的門市。