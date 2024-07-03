退休金要準備1403萬元！基富通：有信心達成目標「剩不到4成」

▲基富通「萬人退休大調查」記者會。左起為教育部私校退撫儲金監理會執行祕書賴俊男、今周刊發行人梁永煌、證基會董事長張傳章、臺灣集中保管結算所暨基富通證券董事長林丙輝、投信投顧公會理事長劉宗聖、永續金融與影響力投資學院院長王儷玲、壽險公會理事長陳慧遊。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

退休金額要準備多少才夠？基富通證券近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過6成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，平均預期退休金為1,403萬元，顯示國人對於退休準備意識提高，尤其是有參加平台理財專案的人，對於達成退休準備目標的信心度高於一般民眾。

疫後調查：預期退休多準備300萬元

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基富通曾在2020年首次進行「萬人退休準備大調查」，隨著疫後經濟環境改變，今年決定再度進行調查，並與《今周刊》合作、委託民調機構波仕特執行，總計發出約1萬5,000份網路問卷，其中，一般民眾回收10,018份有效問卷、基富通客戶回收4,022份。

調查結果顯示，接近6成的民眾認為「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為1,403萬元，相較於2020年調查的1,111萬元，增加近300萬元，顯示對於退休準備的意識提高，唯獨有信心達成退休金準備目標的回答比例只有35.3%，相較於2020年調查的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

值得注意的是，基富通客戶對於達成退休準備金目標的比例達57.7%，不僅高於一般民眾，也較2020年調查結果的52.8%，提升4.9個百分點，信心度呈現逆勢上升。不僅如此，預期退休年齡平均為61.4歲，比一般民眾還要提早，期望退休後能有休閒生活，享受樂活人生。

▲臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝。（圖／記者楊絡懸攝）

若進一步分析一般民眾與基富通客戶的差異，發現基富通客戶逾5成已有完整退休規劃且按部就班執行中，遠高於一般民眾的26%；另外，高達82.7%的基富通客戶透過定期定額或定期不定額儲備退休金，同樣遠高於一般民眾的20.5%。

王儷玲：定期定額、及早規劃是關鍵因素

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示，「定期定額、長期投資」是最好的退休準備方法，許多民眾期待65歲前就可以退休，卻很少人開始退休儲蓄，結果平均只有11至15年準備期，無法發揮複利效果。

事實上，如果從30到40歲開始，每月定期定額5,000到8,000元，平均年化報酬率4至6%，65歲退休時可以累積至少600到800萬元退休金。

王儷玲指出，基富通客戶在退休準備上，即展現更加積極的態度，以定期定額紀律理財方式循序漸進累積個人退休金，對於未來更加安心、踏實，達成目標的信心度也較高。細究原因，與過去幾年推動「好享退」、「好好退休」等國人自主退休理財方案有很大的關係。

基金打造長期穩健回報

臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，調查結果突顯「好好退休準備平台」的重要性，也期望尚未開始退休規劃的人，將退休準備的工作放心交棒給基富通，透過定期定額方式按部就班，早日達成理想的樂活退休目標。

基富通總經理王浩宇表示，「好好退休準備平台」投資專區中的退休專案基金，納入今年度新增的6檔基金後，共有58檔，依風險等級區分為積極型8檔、穩健型21檔、保守型12檔、台灣股票型10檔與目標日期型7檔。

就績效表現觀察，自2021年10月1日成立以來，截至今年6月底，好好退休專案參加人（排除已停扣）的實際報酬率平均為14.52%，而基金定期定額淨值報酬率平均達20.16%，映證定期定額分散投資風險的優勢，投資人面對市場震盪時可以保持耐心、紀律且長期投資，最終將能創造長期穩健的回報。