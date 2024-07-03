外資狂買8檔金融股「新光金居冠」！卻大砍兆豐金、中信金逾5萬張

▲外資大買金融股，卻大砍兆豐金、中信金。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

外資3日「由賣轉買」，買超台股92.68億元，在前10大買超中，金融股就占了8檔，其中又以新光金（2888）最多，買進了逾7萬張。值得注意的是，外資連5個交易日大買新光金20.5萬張，股價從9.62元已來到10.4元；此外，銀彈雖然集中在金融股，外資卻大賣兆豐金（2886）與中信金（2891）。

台股在買盤回流下，3日漲293.06點，收在23,172.43點，重新站上5日均線23,009點及10日均線23,038點，成交值新台幣4,967.48億元。觀察三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超197.9億元；自營商買超27.58億元，投信買超77.64億元，外資及陸資買超92.68億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據證交所資料，在外資買超前10大個股中，依序為新光金（2888）7萬740張、開發金（2883）5萬7,438張、臺企銀（2834）3萬3,236張、聯電（2303）2萬8,018張、國泰金（2882）2萬6,778張、台新金（2887）2萬4,325張、三商壽（2867）2萬1,214張、彰銀（2801）1萬9,747張、南亞科（2408）1萬8,019張、元大金（2885）1萬5,561張。

另一方面，如果扣除ETF，觀察外資賣超前10大個股中，依序為兆豐金（2886）2萬7,952張、中信金（2891）2萬2,638張、台灣大（3045）1萬7,486張、遠傳（4904）1萬7,318張、長榮航（2618）1萬6,319張、寶成（9904）1萬4,214張、友達（2409）1萬1,401張、神基（3005）1萬129張、光寶科（2301）9,465張、鴻海（2317）9,224張。

值得注意的是，適逢大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）換股，投信買超最大是開發金、兆豐金，其中，開發金9.38萬張，兆豐金7.51萬張，台灣大逾3萬張，國泰金2.47萬張，遠傳2.08萬張。

至於投信賣超排行，多集中於科技股上，以鴻海大砍2.38萬張最多，其次依序是致伸（4915）砍1.63萬張，臻鼎-KY（4958）1.46萬張，旺宏（2337）1.3萬張，佳世達（2352）1.2萬張。