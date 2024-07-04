亞航取得陸軍戰搜直升機商維案　合約7年20.8億元

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／ETtoday資料照）



記者廖婕妤／台北報導

亞航（2630）宣布取得陸軍戰搜直升機策略性整機商維案，合約效期自今年9／1起至2031年底，合約總價款20.8億元；加計新訂單後，亞航目前在手業務每年約41億元，後市展望樂觀。

亞航表示，陸軍戰搜直升機策略性整機商維案原合約效期迄今年底結束，陸軍於今年6月辦理新約招標作業，亞航憑藉優秀的機隊管理經驗、高品質及高效率的維修能力，於6／20評選簡報獲各評審委員高票肯定，並於7／3與國防部完成議價決標，合約效期自2024年9月1日起至2031年12月31日，合約總價款20.8億。

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亞航擁有AH-1W等多型直升機維修能量，為美國Bell直升機公司授權維修中心，目前陸軍TH-67、OH-58、CH-47、海軍500MD及空勤總隊UH-60M直升機均由亞航執行維修或機隊管理，維修品質、效率均符合客戶要求，有效支援軍方及政府各項戰、演訓及救災任務。

亞航指出，戰搜直升機為美商Bell直升機公司生產，自2003年7月辦理整機商維以來，迄今21年均由亞航承接商維合約，亞航亦為全台唯一具備戰搜直升機的發動機維修能量廠商，直升機維修能力及經驗大幅領先同業。



亞航也說，為配合政府國防自主政策，除了各型直升機機隊管理及維修能力外，亞航積極建立直升機旋翼片維修能量，目前TH-67、OH-58、CH-47、S70C及UH-60M直升機旋翼片均可由亞航執行檢修，亞航亦為BREEZE-EASTERN各型直升機吊掛獨家授權銷售、維修及訓練中心，負責維修軍方、政府各型吊掛，致力達成國防自主目標。