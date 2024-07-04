台積電上千元　小商人嗨喊「東京找妹子」慶祝：會到1300

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電今（4）日衝破千元，令許多股民超興奮，網紅「小商人」一早則發文，看到台積電上1000，笑呼要在東京「找妹子」慶祝。貼文引來網友留言，「明年上看1500」、「真的超扯」，還有人歪樓：「X的時候一直喊台積電台積電！」

小商人上午9點出頭在粉專「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」發文，「今天東京真他X熱，我用台積電上1000賺的錢找妹子來消暑排毒好了。」也在留言處直呼，「X不要一直回到999啦，趕緊站穩千點，誰一直在那邊賣，就跟你說會到1300。」

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貼文一出引來老司機壞笑打趣，「999來越南吧」、「我還以為1000是東京熱的編號咧」、「X的時候一直喊台積電台積電。」

另外，小商人6月底曾發文，「台積電回調頂多20%，再來會直上1300，反正台積電沒對手。你可以下歐洲杯被絕殺玩百家樂8輸9，不如買台積電」，還表示「要做空的要注意變空港。」

當時貼文引來反指標女神「吃土鋁繩-巴逆逆」留言：「我等（跌到）700再買了」，還被小商人直笑：「700別望了，睡歸睡，不要做夢。」此外，「盾牌牙醫史書華」也留言：「同感，所以我沒有清倉，不過我高點出掉60%，低點馬上進，爽！」還有前立委陳柏惟：「不要啊商人大大大大大大！！！！」