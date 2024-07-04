反指標女神認錯！6月底喊「台積電700就買」　手刀上車全笑翻

▲巴逆逆是網友認證的「反指標女神」。（圖／翻攝吃土鋁繩-巴逆逆FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經正妹「巴逆逆」常分享購買標的，結果大多下跌，是網友認證的「反指標女神」。今日台積電飆破千元後，她馬上發文認錯，「我居然愚蠢到以為台股會回檔，我錯了，今天再買個200股台積好了。」之後貼出委託狀態截圖，「錯了就要承認，趕快更改的策略。」見反指標女神上車，粉絲紛紛打趣，「等等我，我先下車啊」、「拉回修正的訊號來了XD！」

巴逆逆早上還不到9點就在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」發文，「我居然愚蠢到以為台股會回檔，我錯了今天再買個200股台積好了（沒錢了）。」隔了約20分鐘左右，巴逆逆則貼出委託狀態圖，成功委託買台積電，「錯了就要承認，趕快更改的策略。」

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見「反指標女神」也上車，網友紛紛打趣，「女神開示了，這次不能再錯過了」、「訊號來了」、「高點又到了嗎」、「女神買之前要先說，我好趁早脫手。這樣我會來不及反應」、「逃跑的訊號！！！！！」「見證神蹟的時刻來臨」、「拉G盤 VS 女神，誰會贏呢？」「這個髮夾彎又急又快啊！」

事實上，小商人6月底曾發文，「台積電回調頂多20%，再來會直上1300，反正台積電沒對手。你可以下歐洲杯被絕殺玩百家樂8輸9，不如買台積電」，還表示「要做空的要注意變空港。」當時巴逆逆曾表態，「我等（跌到）700再買」，還被小商人直笑：「700別望了，睡歸睡，不要做夢。」