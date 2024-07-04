黃仁勳6月套現1.69億美元NVIDIA股票　寫單月最高紀錄

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒彭博社報導，NVIDIA執行長黃仁勳(Jensen Huang) 6 月份拋售價值近1.69 億美元的股票，這也是他單月拋售的最高金額，黃仁勳今年首次出售了 130 萬股股票，當時NVIDIA的市值首次突破 3 兆美元。這短暫地使其成為世界上最有價值的公司，並將黃仁勳推入財富超過 1000 億美元的超級富豪群。

NVIDIA在高端加速器市場的市佔使其成為人工智慧熱潮的最大受益者之一。由於NVIDIA自年初以來漲幅超過150%，黃仁勳的淨資產在過去六個月中增加了637 億美元，目前以 1077 億美元的財富在彭博億萬富翁指數中排名第 13 位。

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黃仁勳並不是唯一一個進行拋售的內部人士。今年上半年，NVIDIA公司高層和董事拋售了價值超過 7 億美元的股票，這筆金額使公司歷史上任何其他時期都相形見絀。

NVIDIA股價飆升的另一個受益者是黃仁勳的個人基金會。根據最近的稅務申報，基於 2022 年底持有的 6,900 萬股股票，黃仁勳基金會的資金估計超過 80 億美元。

自 2020 年初以來，黃仁勳已套現近 11 億美元的股票，其中包括 6 月的拋售。其他文件則顯示，他計劃在 7 月繼續出售。

NVIDIA 3日股價上漲4.57％，來到128.28美元。