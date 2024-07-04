小資族買台積電更順利！盤中零股交易　12／2起撮合時間縮至5秒

▲台積電股價破千元，零股交易機制調整，小資族上車更順利。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為提供小資族多元參與資本市場的管道，促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會，金管會今（4）日宣布，預計今（2024）年12月2日起盤中零股交易撮合間隔時間由1分鐘縮短至5秒鐘。

台積電（2330）今日股價飆高，加入千金俱樂部，小資族想搶進，將更需要透過零股交易幫忙。金管會指出，已自2020年10月26日開放盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，同時自2022年12月19日起盤中零股交易撮合間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。為進一步增加投資人成交機會，預計自今年12月2日起，將盤中零股交易撮合間隔時間，由1分鐘縮短至5秒鐘。

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根據金管會統計，自盤中零股制度2020年10月推出至2024年5月底，上市櫃盤中零股日均值為23.38億元（占比0.75%)、4.39億元（占比0.56%），較盤中零股制度實施前（2020年1月至9月)，盤後上市櫃零股日均成交金額2.23億元（占比0.12%）、0.54億元（占比0.11%），日均成交值成長約948%、713%。

至於上市櫃零股成交戶數由32萬戶增加至121萬戶、35萬戶增加至229萬戶，成長幅度高達283%、551%，成長幅度最大為30歲以下族群，占比由21.10%成長至27.91%、10.31%成長至15.82%，顯示年輕人投入資本市場比率明顯提升。

金管會表示，盤中零股交易制度逐步精進優化，按盤中零股自2022年12月19日縮短撮合時間至1分鐘後，至2023年12月底止，較撮合3分鐘期間（2020年10月26日至2022年12月16日），上市櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達24.39%、19.62%，顯示縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率，預期這次縮短盤中零股撮合時間至5秒鐘將更進一步促進盤中零股流動性，增進更多投資盤中零股成交機會。