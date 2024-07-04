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聯邦快遞推出全新跨境電子商務手冊　助擴展中國和日本市場

▲聯邦快遞推出全新跨境電子商務手冊。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞推出全新跨境電子商務手冊。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

全球最具規模的聯邦快遞，今(4)日發布兩本跨境電子商務手冊，協助國際性的中小企業優化與中國及日本的客戶互動。該公司指出，中國和日本是亞太地區跨境電子商務最蓬勃發展的市場，對中小企業更有效率的接觸客戶提供廣大商業機會，然而，跨境商家需要了解不同市場獨特的數位環境、消費者偏好和物流需求，才能建立永續的商業模式。

聯邦快遞熟悉中國與日本電子商務生態圈，利用其累積的經驗發展了該本手冊，於聯邦快遞官網 <%09Tapping%20into%20cross-border%20e-commerce%20in%20China%20and%20Japan>開放下載。電子書內容包含：

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區域性消費者輪廓報告，協助電子零售商家精準鎖定潛在用戶。

電子商務產品主要類別，使中小企業能夠迅速了解市場競爭處與機會點。

當地電子商務市場與平台的輪廓分析，使商家能選擇合適的平台以獲得最高點擊量。

消費者習慣和偏好，如直播、短影音和社群電商等行銷策略。

熱門購物季，如中國的七夕、雙十一和情人節，日本的新年假期和黃金周。

支付、配送的選項及偏好。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華表示，在國際市場上找到新客戶是中小企業希望推動客戶和收入增長的明智方法。數位管道降低了市場進入的門檻，但最好的商業策略需建立在對當地市場的了解上。這在電子商務等快速變動的行業中尤為關鍵。中國和日本是亞太地區重要戰略市場。

聯邦快遞基於數十年的運營累積對在地市場的洞察，是助力電子商務體驗的關鍵。也將物流平台與體驗流程整合，為商家和消費者提供完善體驗，這也讓我們在幫助電子零售商家更有效運營上擁有獨到優勢。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「我們了解進入繁榮電子商務市場的複雜性，因此為當地企業開發了專屬的全面性跨境電子商務資源。我們的目標是為客戶提供必備的商務洞察與實用的建議，使他們能擴大市場影響力，優化運營效率，實現永續成長。聯邦快遞致力為企業創造更大的舞台，通過分享專業知識和洞察，期望降低中小企業接觸消費者的門檻，並確保其與國際貿易無縫接軌。」

聯邦快遞提供點對點的電子商務解決方案，為商家提供更簡單高效的訂單屢行服務，同時為收件人提供便利又可靠的配送服務。除了與值得信賴的電子商務平台（如eBay和BigCommerce）整合外，聯邦快遞近期更對其Ship Manager平台進行升級調整以更節省時間，讓零售商能直接從線上訂單填寫托運單件。

聯邦快遞在亞太地區設有26萬個自助取件櫃，為消費者提供更便利的選擇。在中國的收件人能通過微信直接與聯邦快遞聯繫，而在中國以外的地區也能通過WhatsApp聯繫聯邦快遞，甚至能在運輸途中更改交貨地點。

關鍵字： 聯邦快遞跨境電子商務手冊助擴展中國和日本市場

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