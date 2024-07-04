基米深化三大業務布局　總座：訂單能見度高「下半年會更好」

▲基龍米克斯總經理江俊奇。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

基因定序大廠基龍米克斯（基米，4195）總經理江俊奇今（4）日表示，公司近年持續深化科研服務、臨床檢測、CDMO等三大核心業務布局，並結合子公司萊斯特與合作夥伴資源朝多元化發展，公司的轉型升級效益逐步顯現，除將在本月登場的2024亞洲生技大會，擴大展出從研究到臨床診斷的全方位解決方案外，看好LDTs（實驗室自行研發檢驗技術）服務與NGS業務需求增加，以及新增Thermo獨家代理新品與CDMO的業績挹注，下半年起營收可望逐季成長。

江俊奇表示，衛福部今年5月初正式提供癌症病患次世代基因檢測（NGS）健保補助，由於執行單位必須是衛福部列冊登錄的精準醫療分子檢測實驗室（LDTs），帶動國內NGS服務二大市場商機興起，一是LDTs實驗室建置與NGS設備等需求；二是促使高階基因檢測需求也同步增加。

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基米目前已取得並開始提供2項LDTs列冊服務（SMA 與 X 染色體脆折症），今年初再提出5項LDTs 申請案，包含癌症篩檢診斷、治療及預後，代謝遺傳與罕見基因檢測等，積極布局高階基因檢測市場。目前書審通過，之後將進行實地查核及審議小組審查等程序。

此外，公司今年獨家引進國際領導品牌Thermo Fisher的實驗室系列（LPD）部分產品，如低溫與超低溫冷凍庫、無菌操作台、CO₂培養箱以及生物安全櫃（BSC）等，都是提供客戶建置LDTs實驗室所需的相關設備與試劑耗材。此外，因應再生醫療雙法的通過，激勵CDMO及GMP廠需求增加，多家業者擴廠積極，帶動LPD產品線的訂單成長快速，並於6月陸續出貨，受惠市場需求殷切，目前訂單能見度高。

針對公司轉型升級的重點項目GMP核酸及多肽廠部分，江俊奇指出，該廠已取得ISO9001、GDP等品質認證，也通過GMP廠硬體查核，目前進行2項疫苗佐劑產品的製程開發，可以少量供應。同時也陸續接獲包括新藥客戶的臨床試驗與研究用訂單，以及承接核酸藥的製程放大方法開發CDMO案。而為強化生產品質、接軌國際，基米網羅擁有豐富國際藥廠運營經驗的專家出任GMP核酸副總一職，持續推動下一階段的產品查核工作，爭取通過TFDA的PIC/S GMP先導工廠認證。

基米透過建置GMP廠進軍CDMO領域，另方面也藉由長期支持產學合作跨足新藥開發，去年將旗下的前瞻技術發展事業群延伸獨立為全資子公司萊斯特生醫，今年初透過現金增資引進策略投資人，目前萊斯特的實收資本額為1.68億元，基米持股35.57%。萊斯特的首發新藥鎖定新型抗生素（增敏劑）的開發，該研究成果曾奪下多國發明金獎，目前持續進行相關專利的全球布局，以利開展相關的臨床前研究及各項試驗計畫。

今年累計前5月，基米合併營收為1.7億元，年增6.85%，而6月起受惠來自醫院端NGS檢測業績的挹注，累計上半年營收預期較去年同期成長，下半年在NGS檢測需求續增、代理新品上市及新客戶的貢獻下，營運表現將優於上半年。

展望未來，因應後疫情時代的來臨及國內法規環境提升，基米將致力於實驗室的能力升級、持續導入自動化製程與 LDTs 認證，同時也加速拓展核酸/多肽的CDMO業務，以及連結國內外策略性夥伴共同開發新產品（如核酸佐劑、核酸藥物、細胞治療、新型抗生素）與新市場。