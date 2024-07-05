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台積電賣飛該追嗎？　賣股的短中長期策略大不同

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

文／玩股小博士

投資常常遇到的盲點，講的不是找績優股，因為好公司並不是很難找，問題是怎麼賣股，所以這次要討論的是賣股時機，所謂「會買的是徒弟、會賣的才是師傅！」投資股票也不是永遠都不停損，遇到股票真的不行了，或者有更好的機會時，那麼當然要考量賣股。

延續上週我寫的「盤高賣到手中無股票！現金拖累效應該如何應對？」，提到股票如果持續賣出，最低水位至少要佔總資產兩成，本週要討論近一步賣股，假設持股水位還是高於兩成以上，那麼該怎麼做？好比台積電現在破千元，你是賣了還是還沒賣？

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這首先要先區分策略資金，以時間點來切，一種是短線或波段，另外一種是長線持有為主。

短線或波段策略

以短線方式，投資報酬率設定5%到10%就行了，因為你只是想吃個多頭豆腐行情而已，基本面或產業面也不太需要管，主要觀察技術面就可以了，但缺點就是必須要停損，設定漲5%就要賣，反過來說，跌也不能超過5%。

如果是波段投資，那就要考量另外一個重點，以長期投資為主，不能用「我放一陣子就上漲」的心態，畢竟投資時間拉長，風險相對會變高，考量的因素就不能只是技術面而已，也要降低運氣成分，那麼你當然不只是設定10%而已，要嘛你就設定20%或更高，接著往產業面來觀察，下跌當然也要兼顧，只不過停損承受度就可以高一些，好比說上漲20%要賣，那麼下跌就可以設定到25%或30%，原因是波段投資不可能是一週或一個月而已，有可能是一季或半年，這就可能橫跨淡、旺季。

長線持有策略

如果是長線持股，那麼你的重點當然是領股息或賺資本利得，就不需要設定停損線，只要獲利、股息長期成長，這等於資產及現金流都能持續「抗通膨」，那也幾乎不用賣股了，該考量的應該變成「換股」思維，這有兩種方式可以參考。

第一種是零成本投資：簡單一點來說，如果投入本金是100萬，後來上漲到市值150萬，那你就賣掉100萬市值的股票，剩下50萬就繼續放著領股息，繼續享受現金流及股票上漲，但轉移新的部位，最好不要都買同產業，這個要考量避險，好比說你買進一堆電子股，賺錢之後再換傳產股或生技股，持續累積資產成長。

第二種是基本面投資：這種就不需要考量什麼技術面、籌碼面，所以停損點、停利點就不太需要考量，重點是基本面及產業面的情況，要賺就賺大波段，賺個五成或翻一倍再分批賣，如果產業面還是很強，股票獲利還在持續成長，那麼你賣掉也只是「自作聰明」，這個機率有八成以上是「賣飛」，千萬不要懷疑，原因也很簡單，股票上漲代表市場看好度高，如果獲利及產業面也很強，那你到底在賣什麼？賣掉之後也找不到更強的，最後還是只能買回啊！

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關鍵字： 台積電

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2024-07-05 09:03

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