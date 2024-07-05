驗船中心發布最新鋼船與海巡艦艇規範　明年元月生效實施

▲開環式水潤滑軸系統的監測設備。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

驗船中心(CR)發布最新鋼船規範及海巡艦艇規範，並將於2025年1月1日生效實施。CR為政府授權的驗船機構，創立至今已70餘年，主要工作為執行船級和國際公約檢驗與發證、離岸風電工程驗證審查及現場檢驗等。其中船級檢驗包含船體結構、機器與電機系統、材料與設備等，而船級規範正是船舶設計、建造及檢驗的主要依據。

本次CR鋼船規範及海巡艦艇規範修訂主要重點如下說明：

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一、增加開環式水潤滑軸系狀況監視系統之相關規定因應船舶科技發展-開環式水潤滑軸系狀況監視系統除使用海水潤滑外，亦包含供水監測及過濾系統、遠端監測海水潤滑軸承之磨耗及計算軸承剩餘壽命等功能。此外，軸承設計亦可在不抽軸的情況下進行更換。若此系統設計符合規範內的相關規定，將核定PCM-OLW(開環式水潤滑軸系狀況監視系統)之額外檢驗註解。

二、增修訂鋼鑄件、鋼鍛件及低溫用高錳沃斯田鋼之相關規定-因應材料技術之發展，CR增訂鋼鑄件及鋼鍛件在化學成分和熱處理等方面的相關要求。

此外，因應IMO降低船舶溫室氣體排放戰略設定的2050年達成淨零碳排目標，船舶使用替代燃料(如液化天然氣LNG、液化石油氣LPG、液態氨等)成為主流趨勢，用以儲存船舶替代燃料的儲存槽材料須具有能承受低溫特性需求。高錳沃斯田鋼優異的低溫機械性能已得到驗證並取得使用實績，故本次規範修訂納入低溫用高錳沃斯田鋼製造認可與材料檢驗相關規定。

三、增修海巡艦艇規範船體測厚及直升機甲板消防安全等相關要求-因應提升海巡艦艇人員及船舶安全需求，此次海巡艦艇規範修訂包含船體之測厚最低要求、直升機甲板之消防安全規定，以及新增國際載重線公約之安全通道設施要求，以保障船員往返其住艙、機艙和船舶其他必要工作處所時的安全。

驗船中心強調，CR為提升服務品質，增進船舶及海上人命安全，防止船舶對海洋造成污染，並因應船東、造船廠及國內產業需求，及符合新生效的國際公約，滾動式修訂現有規範，並據此提供優質且高效率的船舶檢驗服務，為航行安全把關。

驗船中心發布最新「鋼船規範2025」及「海巡艦艇規範2025」，刊載於驗船中心網站(www.crclass.org)「出版刊物」頁面，歡迎業界參考採用。