ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

存款族注意！　17家銀行利息未達百元留意計息

▲新台幣現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新台幣現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

存款族滾息更難了！銀行公會最新公告，38家國銀當中，有近一半、17家銀行祭出「百元計息」策略，民眾就算存款達到起息點，若該付的利息不到100元，可能照樣拿不到錢。

17家有百元計息起算設定的銀行包括：土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、王道銀行、台企銀、台中銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、玉山銀行、中信銀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

理專指出，各銀行對百元存款計息「眉角」很多，有銀行若是存款1萬元以上，達起息標準，可以開始給息，但超過起息點以100元計，也就是存款有10199元，因為99元不滿100，所以用10100計算起息。由於利息計算以「元」為單位，元以下則會四捨五入。

而在活儲起息要求上，王道銀、將來銀行、連線商業銀行（Line Bank）與樂天國際銀行等4業者接受1元起息，包括國泰世華銀、台北富邦銀行、合作金庫銀行、土地銀行、台灣銀行、兆豐銀行、高雄銀行、農業金庫、安泰銀、星展(台灣)商業銀行、三信商業銀行、板信商業銀行與華泰商業銀行等13家起息金額落在5000元。

以活儲5000元為例，放在國泰世華銀行1年，依目前活儲機動利率0.695%估算期滿可拿34元，不過如果放在新光銀行，雖然同樣活儲受理5000元起息，卻因為付息金額未達百元，無法給息。

關鍵字： 銀行存款利息計算

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電、鴻海發威！股價雙破紀錄　指數大漲逾260點衝破23825新高

台積電、鴻海發威！股價雙破紀錄　指數大漲逾260點衝破23825新高

台股8日開盤30分鐘，台積電（2330）、鴻海（2317）雙雙發威，其中台積電最高漲35元1035元，刷歷史天價；鴻海漲至226元，刷2007年11月以來波段高點，指數漲逾260點刷23,825.81點新高。

2024-07-08 09:24
鴻海股價攀上226元「寫近17年新高」　僅花5個交易日完成填息

鴻海股價攀上226元「寫近17年新高」　僅花5個交易日完成填息

鴻海（2317）8日早盤以217元開出，一度漲幅5.36%攀上最高226元，寫2007年11月以來波段高點，市值也增加1,594億元、重返3兆元門檻至3.13兆元，位居台股第二大企業，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能增加，接下來旺季營運受投資人看好。

2024-07-08 10:23
福懋科2死3傷工安　早盤跌逾1%失守月線

福懋科2死3傷工安　早盤跌逾1%失守月線

雲林斗六市河南街福懋科(8131）6日發生鷹架倒塌意外，，造成2死3傷，福懋科今日股價也跟著走跌，最低來到38.7元，下跌0.5元，下跌1.28%。

2024-07-08 10:10
存款族注意！　17家銀行利息未達百元留意計息

存款族注意！　17家銀行利息未達百元留意計息

存款族滾息更難了！銀行公會最新公告，38家國銀當中，有近一半、17家銀行祭出「百元計息」策略，民眾就算存款達到起息點，若該付的利息不到100元，照樣拿不到錢。

2024-07-08 06:00
持有100張就破億　台積電億元股東超過5千人

持有100張就破億　台積電億元股東超過5千人

晶圓代工龍頭台積電（2330）自上周四股價衝破千元大關，晉升千金股後，股價仍續漲，今日盤中最高來到1035元，在台積電破千元之後，只要持有10張就有千萬元資產，根據統計，台積電共有6.9萬名股東是千萬富豪，更有5128名持有破百張的億萬富豪。

2024-07-08 10:05
新青安「校正回歸」實況　最快月底看得到

新青安「校正回歸」實況　最快月底看得到

新青安檢討聲浪四起，財政部國庫署除了讓八大行庫抓出1700件高風險疑似違約案件追查以外，最快本月底前公告的新青安統計數據將看得到「校正回歸」，首度揭露遭取消資格的件數與金額。

2024-07-08 10:03
28萬股民揪心！長榮航除息遇亂流　窘陷貼息

28萬股民揪心！長榮航除息遇亂流　窘陷貼息

長榮航（2618）今（8）日除息每股1.8元，除息參考價為35.55元，不過早盤賣壓出籠、股價開低走低，最低下跌0.5％至35.35元，陷入貼息窘境。

2024-07-08 09:53
台積電跌5元後急翻紅平前高　指數漲逾60點站穩23500

台積電跌5元後急翻紅平前高　指數漲逾60點站穩23500

美股勁揚，但台股漲多震盪，台積電（2330）今（8）日開盤跌5元至1000元價，隨後急拉向上追平前高1010元，指數跌50點後急拉翻漲逾60點，最高來到23622.42點，挑戰歷史新高23628.86點。

2024-07-08 09:05
MSC美西線運價7／1沒漲　7／6市場運價多已降到8千美元以下

MSC美西線運價7／1沒漲　7／6市場運價多已降到8千美元以下

超大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場7月1日的漲價計畫，各公司原規劃美西線自每大箱(40呎櫃)自7100-7500美元漲到8100-8500美元，但業界龍頭地中海航運(MSC)卻維持原價7500美元未漲，其他船公司發現之後，相繼採取降價行動，到上周五(5日)為止，多數公司已將運價降到7900美元以下，馬士基航運上周五傍晚網站上開的價格是7600美元。

2024-07-08 08:46
德州駐台辦事處正式成立　我海空運業均提供直航助商貿

德州駐台辦事處正式成立　我海空運業均提供直航助商貿

美國德州州長格雷格·艾伯特率隊來訪亞洲經濟發展之旅的第一天即安排拜會台灣賴清德總統，討論了德州和台灣加強雙邊貿易合作和對半導體、能源和電動車製造業…等關鍵經濟驅動產業的投資機會，並正式成立美國德州駐台辦事處。台灣是德州第七大貿易夥伴，去年貿易總額達213億美元，中華航空、長榮航空、陽明海運與長榮海運都有提供德州的貨運直飛與直航服務，助兩地經貿往來。

2024-07-07 20:35

讀者迴響

熱門新聞

存款族注意！　17家銀行利息未達百元留意計息

大雨下好下滿！北中南6水庫蓄水率破9成　湖山水庫破表溢流

網路訂房卻被盜刷　4大旅遊陷阱曝光

台積電、鴻海發威！指數大漲逾260點

鄭文燦假日拿出大量2000元鈔引熱議！　3銀行8處ATM辦得到

AI讓「台灣錢淹到天花板」　謝金河建議央行擴大匯利率區間

台積電列千金股「2.3萬人畢業跳車」

輝達超級電腦Taipei-1算力　首批4大團隊入選

台股站上全均線！專家2大理由看好下半年

AI機器人超火熱！4檔概念股「連續亮漲停」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

跟男友逛夜市狂喊姐夫　他狂冒冷汗鬆開手跑掉

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

陳意涵合體仔仔掀《痞子英雄》回憶殺　「還是沒什麼變」揪趙又廷再合作！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366