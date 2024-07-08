存款族注意！　17家銀行利息未達百元留意計息

▲新台幣現鈔。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

存款族滾息更難了！銀行公會最新公告，38家國銀當中，有近一半、17家銀行祭出「百元計息」策略，民眾就算存款達到起息點，若該付的利息不到100元，可能照樣拿不到錢。

17家有百元計息起算設定的銀行包括：土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、高雄銀行、兆豐銀行、全國農業金庫、王道銀行、台企銀、台中銀行、華泰銀行、新光銀行、陽信商銀、聯邦銀行、遠東銀行、玉山銀行、中信銀。

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理專指出，各銀行對百元存款計息「眉角」很多，有銀行若是存款1萬元以上，達起息標準，可以開始給息，但超過起息點以100元計，也就是存款有10199元，因為99元不滿100，所以用10100計算起息。由於利息計算以「元」為單位，元以下則會四捨五入。

而在活儲起息要求上，王道銀、將來銀行、連線商業銀行（Line Bank）與樂天國際銀行等4業者接受1元起息，包括國泰世華銀、台北富邦銀行、合作金庫銀行、土地銀行、台灣銀行、兆豐銀行、高雄銀行、農業金庫、安泰銀、星展(台灣)商業銀行、三信商業銀行、板信商業銀行與華泰商業銀行等13家起息金額落在5000元。

以活儲5000元為例，放在國泰世華銀行1年，依目前活儲機動利率0.695%估算期滿可拿34元，不過如果放在新光銀行，雖然同樣活儲受理5000元起息，卻因為付息金額未達百元，無法給息。