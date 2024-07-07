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鄭文燦假日拿出大量2000元鈔引熱議！　3銀行8處ATM辦得到

▲鄭文燦交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

▲海基會前董事長鄭文燦迅速籌足500萬現金交保後離開。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

前海基會董事長鄭文燦疑涉貪交保，因在銀行休假日於半小時內籌足面額2000元的500萬現鈔引起熱議，雖然資金取得管道並未向外公開，不過銀行主管表示，只要存款金額足夠、與銀行提前照會，透過銀行自動櫃員機（ATM）領取2000元現鈔並不難。

《ETtoday新聞雲》調查，包括台銀、土銀、台企銀皆有正式公告，旗下共有8據點ATM可以支援24小時發出2000元鈔券的服務。

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以台銀為例，全台共有7個據點ATM可領2000元鈔票，分別是台中分行、高雄鳳山分行、台中市豐原分行、高雄市苓雅分行、台北市信義區松山分行、新北市新店分行、台北市武昌分行，不過新店分行、武昌分行皆設營行內，限銀行營業時間開放。

土銀只有2家南投分行、高雄博愛分行ATM可領2000元鈔票，2分行皆為24小時營業。

台企銀塔城街營業部ATM也開放領2000元鈔券，24小時皆可領鈔。

行庫主管表示，2000元現鈔在2002年前總統陳水扁任內推出，當時為了怕國人領不到錢，央行還曾經發文強調已有台灣銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、合作金庫銀行、土地銀行及台灣中小企業銀行等7家銀行配合於都會區人潮聚集之地點，修改部分自動提款機，增加提領2000元券的功能，供鈔據點一度超過60處。

不過由於2000元券保全風險較高、一般人提領需求偏低，包括一銀、彰銀、合庫銀、華南銀網站對ATM功能描述皆已不強調供應2000元鈔，央行也已多年未再向外說明供應2000元鈔ATM據點何在。另外，鄭文燦交保的2000元疑似以銀行束帶綑妥交付，未必來自於ATM。

關鍵字： 台銀土銀台企銀2000元ATM

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